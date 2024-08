¿Qué son las relaciones 2.0, según la psicología?

En la era digital, las relaciones interpersonales han experimentado una transformación radical. El término "Relaciones 2.0" hace referencia a cómo la tecnología ha cambiado la forma en que nos conectamos, comunicamos y mantenemos vínculos afectivos y sociales. Desde las aplicaciones de citas hasta las redes sociales, la manera en que formamos y nutrimos nuestras relaciones ha evolucionado significativamente.

Las Relaciones 2.0 han transformado la manera en que nos conectamos. Fuente: Freepik.

Debido a esto, en este artículo se recogen una serie de términos y conceptos con los que debemos estar familiarizados según la webpsicologos, si queremos comenzar nuestras andanzas por este mundillo. Todos los términos que se recogen provienen del inglés y hacen referencia a conductas tóxicas, que a menudo se dan entre este tipo de relaciones.

Cultura Hook Up

Es una cultura relativamente reciente que poco a poco se ha ido extendiendo a través de todo el mundo. Podríamos traducir Hook Up como liarse o enrollarse con alguien sin ningún tipo de compromiso formal, se rompe con las reglas tradicionales y se prima lo casual.

Aunque a simple vista puede parecer que tiene muchas ventajas, también tiene sus inconvenientes, ya que las personas acaban convirtiéndose en objetos para un fin determinado, sin tener en cuenta que, para mantener unas relaciones sexuales saludables, son necesarios muchos otros factores como: la comunicación, la complicidad o el contacto real y sin prisas.

Netflix & Chill

Es la excusa perfecta para invitar a tu ligue a tener un encuentro "casual y planeado a la vez". En el que se normaliza perderse el final de la película y muchas veces, hasta el principio también.

Ghosting

Como imagináis, este término procede del inglés ghost (fantasma). Es una forma de terminar con una relación romántica o flirteo a través de redes sociales haciendo una bomba de humo en toda regla. La otra persona desaparece de la noche a la mañana, deja de responder tus mensajes e incluso deja de seguir tus perfiles en redes sociales.

Caspering

Es una variante del ghosting. La diferencia entre ambos es que en el ghosting, la persona desaparece de golpe y en el caspering, sin embargo, lo hace poco a poco, bajando la intensidad de manera gradual, aunque al final el resultado sigue siendo el mismo.

Deflexing

Estás sufriendo deflexing si cuando estás hablando con la otra persona, ésta sólo responde estratégicamente a lo que le interesa y pasa por alto o ignora las invitaciones para encontrase cara a cara.

Cushioning

Tiene pareja estable, pero no para de coquetear contigo por si su relación falla.

Marleying

El turrón vuelve a casa por Navidad. Todos sabemos que, en esas fechas tan señaladas, nos ponemos más tiernos que de costumbre y ahí está tu ex, escribiéndote un mensaje, por eso, no vuelvas a una relación que no funcionó solo por ese ataque de nostalgia.

Bomb Loving

Con el nombre de "bomba de amor" nos referimos al fenómeno de abrasar a la otra persona con decenas e incluso cientos de mensajes, haciendo que se pegue todo el día al móvil. En principio, podría parecer una manifestación continua de cariño y sentimientos, pero este tipo de conductas a menudo son una forma de controlar a la pareja de forma indirecta de dos maneras: la primera sabiendo en todo momento dónde, con quién y qué está haciendo y la segunda evitando que disfrute de otras actividades, puesto que tiene que estar pendiente del móvil.

Whelming

Hablamos de whelming cuando la otra persona alardea sin parar de sus ligues virtuales como si fueran amigos. Este suceso a menudo esconde una autoestima baja e insegura, la cual tiene que disfrazar y adornar haciendo alarde de sus conquistas.

Las relaciones 2.0 han transformado la manera en que nos conectamos y mantenemos vínculos afectivos y sociales. Si bien la tecnología ofrece numerosas ventajas, también es crucial ser conscientes de sus desafíos y trabajar para mantener un equilibrio saludable entre la vida digital y la real. En última instancia, la clave del éxito en estos vínculos reside en utilizar la tecnología como una herramienta para enriquecer nuestras conexiones humanas, sin permitir que reemplace la autenticidad y la profundidad de las interacciones cara a cara.

