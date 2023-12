¿Qué ha sido del niño “acomodador de coches” que entrevistó Cristina Pacheco?

El pasado 21 de diciembre, se reportó la muerte de Cristina Pacheco, periodista y conductora de "Aquí nos tocó vivir", icónico programa de Canal Once, así lo dio a conocer sus hijas Laura Emilia y Cecilia.

Por medio de Facebook, las hijas de la periodista dedicaron unas palabras para su mamá. "Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos en el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO", se lee en la publicación.

Fue la misma hija de la escritora quien confirmó a EL UNIVERSAL que su madre había fallecido a causa de cáncer, sin especificar el tipo. "Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal".

Asimismo, explicó que a Pacheco le enfurecía que se insinuara que se retiró por cansancio. “Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, agregó su hija.

La entrevista que Cristina Pacheco le hizo a un niño “acomodador de coches”

En 1996, la periodista entrevistó al pequeño José Alberto, de 9 años quien reflejó el rostro del trabajo infantil en la Ciudad de México, así como la de un pequeño que superado por la madurez se olvidó de los juegos y la escuela para trabajar “estacionando” coches en el Zócalo capitalino.

En el video se observa que un grupo de personas se acercó hasta el punto donde Cristina Pacheco con micrófono en mano, no paró de preguntarle al pequeño José Alberto sobre su vida y su cotidianeidad.

El niño contó que era originario de San Martín Texmelucan, Puebla, y que trabajaba “estacionando coches" en el Zócalo capitalino, aunque más adelante reveló que otra persona los estacionaba y él los limpiaba. Asimismo reveló que por hacer ese trabajo ganaba 60 o 70 pesos al día.

Aunado a ello, relató que sus papás y sus hermanos vivían en Puebla, de hecho, su padre se dedicaba al cultivo de las rosas, herencia que el pequeño soñaba dejarle a sus hijos -si es que llegaba a tenerlos algún día- aunque se dijo muy niño para pensar siquiera en tener novia.

La entrevista fue compartida a través de la plataforma X por la usuaria @rbarriosfuentes.

Era 1996. Cristina Pacheco entrevistó a José Alberto, un niño de 10 años que migró al Distrito Federal para trabajar.



Le preguntó de su familia, el futuro, sus anhelos.



Fue una conversación muy bella y, al mismo tiempo, dura sobre el trabajo infantil.



Buen viaje, Cristina. pic.twitter.com/Gsbl5rVCup — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) December 21, 2023

¿Qué ha sido del niño “acomodador de coches” que entrevistó Cristina Pacheco?

Luego de que se volviera viral la entrevista, un usuario de redes sociales aseguró haber encontrado al niño —ahora adulto— que en esa ocasión cautivó a los espectadores.

Por medio de Facebook, el usuario Said Eduardo reveló detalles del paradero del adulto que soñaba con el cultivo de las rosas.

“Hoy, gracias al internet, me topé con alguien que dijo conocer a José Alberto, regresó a su pueblo, tiene un vivero y cultiva las rosas de las que platicó con Cristina, de quién se despidió, con la promesa de volverse a encontrar y llamarla amiga”, detalló.

En tanto, compartió imágenes del perfil de Alberto Cazabal, quien supuestamente se trata del mismo niño al que Pacheco entrevistó debajo de la Torre Latinoamericana.

De igual manera, se aprecian imágenes de un vivero con rosas, lo cual daría a entender que lo dicho por el niño en 1996 se había hecho realidad.

