La mañana de este 3 de julio, Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Latinus “hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita”.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF rechazó que en dichas indagatorias se encuentre Carlos Loret de Mola, periodista y columnista de EL UNIVERSAL.

“Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan, o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se trata de persecuciones, muchos menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno”, explicó Pablo Gómez.

🔴 “Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF", dijo Pablo Gómez al explicar que existen investigaciones contra Latinus, en donde el periodista no aparece como accionista, codueño, u otro cargo dentro dentro de esta empresa. https://t.co/zZi3l6InKd pic.twitter.com/94EcNU8R7C — El Universal (@El_Universal_Mx) July 3, 2024

¿Qué es la UIF y por qué está investigando a Latinus?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó el 7 de mayo de 2004, con el fin de contribuir en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo.

Aunado a ello, dentro de dicha instancia central nacional se realizan las siguientes funciones:

Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables

Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada

Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)

Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)

AMLO exhibe supuestos pagos de Latinus a Loret, Brozo y Bárbara de Regil

Por su parte, el Mandatario exhibió el pago que supuestamente reciben periodistas y colaboradores de Latinus, como parte de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de esa empresa.

Se indica que Carlos Loret de Mola ha recibido un pago total de 11 millones 927 mil 036 pesos; Víctor Trujillo "Brozo" ha recibido 9 millones 522 mil pesos; y Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, recibió en el último año, 952 mil 522 pesos.

El periodista Fernando del Collado Cuevas ha recibido, según esta tabla, un millón 169 mil 428 pesos; el politólogo Jesús Silva Herzog un total de 859 mil 066 pesos; la escritora Denise Dresser ha recibido 624 mil 904 pesos; María Scherer Ibarra obtuvo un pago de 534 mil 700 pesos, y el escritor Guillermo Sheridan 89 mil 950 pesos.

Mientras que la actriz Bárbara de Regil recibió 313 mil 271 pesos.

Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales.

