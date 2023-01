¿Qué es la discapacidad psicosocial, por la que un joven presumió en TikTok recibir pensión?

En redes sociales, un joven presumió que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial; hecho que generó polémica.

Por medio de TikTok, el usuario @nayaritop.ditto compartió la noticia que "oficialmente soy una persona pensionada por mi discapacidad psicosocial".

"Para las personas que no entienden, mi cabeza está cucu, no funciona correctamente, y a pesar de que me veo super guapo, estoy loco", expresó el joven.

Aunado a ello, narró que un señor lo cuestionó, pues le dijo que eso no le impedía trabajar. "Para mí fue muy difícil meter los papeles, porque no se me nota que soy dispacapacitado psicosocial, y recuerdo perfectamente que cuando fui a dejar los papeles había un señor que estaba acomodándonos en la silla y me dijo que esa discapacidad no me impedía trabajar, pero la doctora me dijo que sí".



Hasta el momento, el video cuenta con 12.6 millones de reproducciones, más de 1.3 millones de "likes" y con comentarios de usuarios de redes sociales criticando al tiktoker.

¿Qué es la discapacidad psicosocial?

La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas.

Esta discapacidad se asocia con depresión, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizo-afectivo, trastorno dual.

Uno de los principales signos de alarma para este tipo de condición es el cambio radical de la personalidad, las costumbres y/o los hábitos.

