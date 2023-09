¿Qué dijo Benito Castro sobre Paco Stanley que no le gustó a su hijo Paul?

Benito Castro murió a los 77 años tras un accidente en su domicilio. El actor, comediante y músico mexicano fue miembro de Los Hermanos Castro y su trayectoria se extendió hasta estos días, cuando participaba en la puesta en escena ¿Por qué será que queremos tanto?, producida por la esposa de Luis de Alba.

Arturo “Benito” Castro Hernández no sólo era conocido por su sentido del humor y papeles como el “Papiringo” en La Güereja y Algo Más. En entrevista con Adela Micha recordó una anécdota que molestó a Paul, hijo de Paco Stanley, fiel amigo y compañero de trabajo de años.

A finales de 1998 se mudó a TV Azteca, donde estuvo al frente del programa "Una tras otra" (En la imagen, con Benito Castro)

¿Qué dijo Benito Castro sobre Paco Stanley que molestó a su hijo Paul?

En una entrevista que Adela Micha hizo a los comediantes César Bono, Alejandro Suárez, Carlos Benavides, Luis de Alba y Benito Castro, para el programa La Saga, éste último aseguró que la familia del presentador Paco Stanley pretendía esconder que padecía adicciones.

“Quería esconder el hecho de que, pretendían esconder el hecho de que Paco era adicto, por eso entre chiste y en serio le dije al Ministerio Público cuando me preguntó si Paco me daba a mí cocaína a mí. Le dije: "no, yo le daba a él"”, explicó.

Recordó que él consumía cocaína del diario, a lo que también le sumaba alcohol: “Con Paco Stanley me creció el hígado dos puntos, dos grados”, bromeó y agregó “Paco prevenía de las dos razas más pedas que hay sobre la faz de la tierra”. Los ingleses y los gallegos, según su descripción.

Esa condición lo llevó a padecer hepatitis por fatiga de hígado, a punto de la cirrosis. Pero el actor recordó en la entrevista que la adicción al alcohol se dio porque el disfrutaba mucho el momento y hacia reír al conductor de "Pácatelas", entre otros reconocidos programas.

Aunque no fueron las únicas declaraciones que hizo sobre Paco Stanley. En un episodio de “Escorpión al Volante” con el famoso youtuber, afirmó que “con Paco Stanley se tragaba alcohol desde que llegábamos a la oficina a las 11 de la mañana”.

Narró que los aperitivos y bebidas alcohólicas no faltaban en el transcurso del día durante los 5 o 6 años que trabajó con el famoso conductor de televisión, de quien se dijo su “segundo de abordo”.

Y finalmente admitió que “la razón” por la cual se salvó de ser sospechoso en el homicidio ocurrido en el Charco de las Ranas fue porque “ya no veía yo a mi amigo” desde un año y medio atrás debido al éxito que alcanzó con su personaje de “El Papiringo” en el programa La Güereja y Algo Más. Además de que fue por su propio píe a declarar.

¿Qué declaró Benito Castro sobre el homicidio de Paco Stanley?

Durante la entrevista reconoció que, por un consejo de un abogado reconocido, que llegó a ser apoderado legal del conductor Paco Stanley, se presentó a declarar al Ministerio Público.

“Declara todo lo que te conste, sobre todo lo que te conste. Me hizo hincapié en ese peso, sabíamos que nos estaban oyendo por teléfono, que estaban colgados de mi línea”, afirmó al recordar que se molestó con la autoridades por insinuar que sería homosexual, situación que negó rotundamente.

