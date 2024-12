¿Por qué cayeron las acciones de Elektra?; Salinas Pliego revela nombre del presunto responsable

Previo a su viaje a Buenos Aires, Argentina, el empresario Ricardo Salinas Pliego se tomó un tiempo para explicar la caída de las acciones de Elektra, donde reveló el nombre de la persona que sería responsable de esta situación.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas contó la “verdadera historia” del colapso de la empresa mexicana.

“Ahora que voy rumbo a #BuenosAires, me tomaré un momento para ustedes mis queridos sobrinos. Les platico la verdadera historia de lo que pasó con @ElektraMx, y cómo, por instrucciones del #BañaGatos @JesusRCuevas, tenemos una nueva campaña en contra de mis empresas, así de buenos deberían de ser para montar campañas de seguridad o ya de pérdida de vacunación”, explicó, acompañada de una foto del empresario en su avión privado.

¿Por qué cayeron las acciones de Elektra?; Salinas Pliego lo explica

Aunado a ello, enlistó los hechos por los que su empresa tuvo la caída, culpando a un funcionario. “La caída en el valor de las acciones de Elektra es responsabilidad DIRECTA de Alfredo Navarrete Martí jefe de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda de la CNBV, un #Gobiernicola de mier… que decidió pasarse por los huevos una orden judicial para mantener suspendida la acción de GE”.

“Ese pend… es el responsable de la desgracia de los tenedores del 5% de las acciones en circulación, que perdieron más de la mitad de su inversión por su irresponsabilidad y perversidad de querer afectarme a mí. Pero tendrá sus consecuencias”, agregó.

No obstante, puntualizó que, pese “a todas las mentiras y calumnias de mis bien conocidos adversarios”, Elektra está teniendo años récord de ganancias. “les recomiendo a todos nuestros accionistas que no les crean a estos mentirosos y conserven sus acciones yo me comprometo a que les va a seguir yendo muy bien”.

Finalmente, señaló que Elektra no es la única empresa que salió de la BMV. “Elektra no es la única empresa que ha decidido salir de la @BMVMercados , anteriormente ya lo hizo Aeroméxico, Sanborns, Grupo Lala, entre otros y eso no significa que estén quebradas”.

“Abrazos a todos mis queridos sobrinos y a seguir trabajando para que a México le vaya bien”, concluyó.

