Paul Mescal sorprende con "Gladiador II: El Musical" en SNL; su talento vocal es tendencia

La última aparición de Paul Mescal en Saturday Night Live (SNL) fue todo un espectáculo. El actor irlandés, quien protagoniza la esperada secuela Gladiador II, sorprendió a todos cuando transformó la épica película de acción en un musical hilarante.

En este sketch, Mescal, junto a Kenan Thompson, presentó un giro cómico a la historia, dándole un enfoque ligero y divertido que rápidamente conquistó al público.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Doris Jocelyn sorprende con trend de "Wicked" en TikTok; video se viraliza

¿De qué trata la parodia?

La parodia comenzó con una sátira hacia otros éxitos musicales recientes como Wicked y Moana 2, sugiriendo que Gladiador II podría beneficiarse de un enfoque similar. Según la premisa del sketch, 50 minutos de música fueron añadidos a la película en un intento por hacerla más atractiva, como una respuesta a la popularidad de estos grandes éxitos.

A lo largo del número, Mescal no solo actuó, sino que también mostró sus dotes vocales, dejando claro que su talento no se limita a la actuación.

Una de las partes más destacadas fue cuando el personaje de Mescal, Lucius, cantó sobre la dualidad de su personaje: “Me miran y todo lo que ven es una máquina de matar, pero no saben que muy abajo soy mucho más de lo que parezco”.

La participación de Lin-Manuel Miranda, conocido por sus trabajos en Hamilton, fue otro de los toques ingeniosos del sketch, con los guionistas indicando que las canciones fueron creadas por él, lo que añadió aún más atractivo al número. Este guiño a la composición de Miranda no solo aumentó la expectación, sino que también subrayó la creatividad que se le imprimió a la parodia.

A lo largo del sketch, Mescal y Thompson no dudaron en hacer referencias a Wicked, otro musical que ha dominado las carteleras. En uno de los momentos más divertidos, Thompson, como parte de la broma, cantó la canción No Place Like Home, un homenaje a la famosa frase de El mago de Oz, mientras que Mescal, vestido con su armadura de gladiador, iniciaba su número de canto y baile, dejando a los fanáticos asombrados por su agilidad y presencia en el escenario.

Gladiator II Trailer pic.twitter.com/5PLggdYsit — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) December 8, 2024

Lee también: ¿Fan de Sheinbaum?, Pedro Pascal comparte video de la presidenta en Instagram

No solo los espectadores del show en vivo quedaron impresionados, sino que las redes sociales también estallaron de emoción. Los fanáticos en plataformas como Twitter, ahora X, expresaron su entusiasmo por ver a Mescal en una faceta tan diferente a la que los fanáticos están acostumbrados. Un seguidor comentó:

"Paul Mescal cantando un sketch musical de gladiadores en SNL es todo lo que necesitaba", mientras que otro escribió: "CHICOS, QUIERO VER A PAUL MESCAL EN UN MUSICAL AHORA".

El sketch, que concluye con Lucius volando sobre una escoba en una referencia a Wicked, fue el broche de oro para una noche llena de sorpresas. "Paul Mescal dijo que soy un chico de teatro, ANTE TODO", bromeó uno de los fanáticos, mientras que otro expresó: "Paul Mescal en Broadway, estoy listo para ti".

También te interesará:

3 alimentos comunes que debes evitar; dañan tus riñones en silencio

La planta que favorece el crecimiento neuronal; elimina el dolor de rodilla y cadera

La planta con mala reputación que cura el dolor muscular; ayuda a aumentar el colágeno

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov