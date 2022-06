Nuevo documental de Menudo destapa abusos sexuales, explotación y uso de drogas

En el nuevo documental de la agrupación puertorriqueña "Menudo: Forever Young", Angelo García, quien se unió a la banda justo después de cumplir 11 años, dijo que fue violado durante su período de 1988 a 1990.

En la docuserie que se estrena este jueves en HBO Max, García narró la agresión sexual, que dijo que tuvo lugar en su habitación de hotel, después de que un hombre no revelado le diera alcohol.

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando me desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado”, dijo García en el documental. “Tenía, como, estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía”.

Sin embargo, esa no fue la única vez que García dijo que fue abusado durante su permanencia en el grupo. “Durante mi tiempo en Menudo , fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, expresó en el documental.

Otros miembros de Menudo acusan de abuso sexual

Asimismo, otros miembros de Menudo, que contó con 32 niños diferentes durante su carrera inicial de 20 años, también afirmaron que sufrieron abuso sexual, así como intimidación, escándalos de drogas y condiciones laborales opresivas.

Tal negligencia y explotación, dijeron, tuvo lugar mientras trabajaban para el cerebro de la banda de chicos, Edgardo Díaz, a quien se describe como “su mánager, productor y padre sustituto”.

“Éramos peones de su negocio”, dijo Ray Acevedo, quien estuvo en Menudo de 1985 a 1988.

Ricky Martín en Menudo

Después de triunfar por primera vez en Venezuela y causar la “Beatlemanía española” en los Estados Unidos, Menudo encontró a su miembro más famoso, Ricky Martín, en 1984, quien desde el principio, fue como el niño dorado”, comentó Acevedo.

“Estar con Ricky fue brutal porque él tenía más antigüedad que yo”, dijo Sergio Blass, quien estuvo en Menudo de 1986 a 1990. “Entonces, si alguien tocaba la puerta, tenía que abrirla. Si sonaba el teléfono, tenía que contestar. Yo era como su ama de casa”, aseguró.

Bullying, novatadas y drogas

De igual maneta, Acevedo contó que hubo mucho bullying en Menudo y novatadas de chicos nuevos. Sin tener la supervisión adecuada e incluso la seguridad, los niños también estuvieron expuestos a las drogas, incluidas la marihuana y la cocaína.

“Una vez estuvimos en Colombia estaba con Rubén [Gómez], y estabamos llegando al hotel. Entramos en nuestra habitación. De repente, entra este tipo al azar... Y saca lo que debe haber sido un kilo de cocaína... Así que nos asustamos, porque no conocíamos a esta persona... Pero el tipo era en realidad uno de los productores y promotores", detalló.

Cabe mencionar que tanto Blass como Gómez fueron expulsados ​​de Menudo después de que los arrestaron por posesión de marihuana en 1990. Pero nuevos miembros seguían llegando por la puerta giratoria.

Finalmente, Andy Blázquez, quien estuvo en el grupo de 1991 a 1997, recordó en el documental sentirse incómodo con la “sexualización extrema que sucedió desde el principio, como bromas demasiado sexualizadas que no debes decir frente a los niños. Recuerdo que Edgardo dijo: '¿Sabes el placer que sientes cuando haces caca? Así es como se siente el sexo anal".

