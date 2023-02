¿Nueva York hecha de aguacates? Comercial del Super Bowl muestra que esta fruta "lo hace todo mejor"

Este domingo se transmitirá el Super Bowl LVII y, como cada año, vendrá acompañado por comerciales de televisión con presupuestos millonarios; uno de ellos ha llamado la atención por plantear que los aguacates mexicanos podrían hacer del mundo un lugar mejor.

Se trata del anuncio de Avocados From Mexico —Aguacates de México—, la organización estadounidense que se autodescribe como enfocada a la mercadotecnia, sin fines de lucro y que, explica, surgió en 2013 a partir de una alianza entre productores mexicanos y distribuidores estadounidenses.

El comercial ya está disponible en redes sociales, en específico a través de la cuenta de Twitter de la marca, pero también lo publicó Anna Faris, la actriz que protagoniza este material.

Se trata de una recreación la historia bíblica de Adán y Eva, donde ella muerde un fruto prohibido y desata una tormenta en medio del paraíso. Ambos personajes quedan sorprendidos ante su propia desnudez, pero un simpático animal les ofrece un ejemplar de los Avocados From Mexico, y afirma que "lo hacen todo mejor".

A continuación, se muestra una escena de Nueva York en la actualidad, donde sus habitantes circulan sin ropa, con total normalidad, durante un bello día soleado en "El Gran Aguacate", una clara parodia de "La Gran Manzana".

En general, se percibe una enorme alegría, entre niños que tocan la guitarra, automovilistas que intercambian bellas palabras, así como diseñadores que muestran lo último en moda: andar sin indumentaria y comunicarse a través de un teléfono-aguacate.

"Ahhh, ¡dulce libertad!", dice Adán mientras contempla una estatua desnuda, el monumento más característico de esta ciudad utópica. Eva, por su parte, afirma que "esa sí es una atracción turística".



The world you've always dreamed of. Avocados From Mexico make everything better. #MakeItBetter #SBLVII https://t.co/potqEgIFD9 pic.twitter.com/aEyyBqDjEh

Adicionalmente, Anna Faris publicó en Twitter otro video, donde en su papel de Eva compara al Jardín del Edén al contar con aguacates mexicanos, soleado y acompañado del canto de pájaros, frente al mismo sitio sin aguacates mexicanos, oscuro y tormentoso.



I’m excited to make the Big Game better with my favorite brand of fresh avocados, @AvosFromMexico! And all I’m wearing is a smile! Plus, you can RT this for a chance to win $100k. #MakeItBetter #Sponsored pic.twitter.com/AHq4a7WyAL

— Anna Faris (@AnnaFaris) February 2, 2023