Noroña con el Escorpión Dorado: "Voy a vender libros si no quedo en la candidatura"

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de ser el próximo presidente de la república mexicana.

En el más reciente episodio de Escorpión Al Volante, en YouTube, dijo que él se ve en el puesto que tiene Andrés Manuel López Obrador y aseguró que a los actuales candidatos les hace falta cercanía con la gente.

“Nadie está tan cercano a la gente como yo, y a ellos les falta carisma, andan en la cópula y yo ando abajo con la gente y visito todos lados, soy optimista”, dijo.

Recordó que se formó como sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México y mencionó que aunque la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es “la favorita”, le hace falta llegar al corazón del pueblo.

Lee también: Tunden a Dross por burlarse del aspecto de Halle Bailey como “La Sirenita”

¿Noroña cambiará de partido de no ser candidato?

Cuando Alex Montiel, mejor conocido como el “Escorpión Dorado”, le cuestionó si se cambiaría de partido en caso de no quedar en la candidatura, Noroña lo negó y aseguró que se dedicaría a la venta de libros.

“Ya dije que si no logro la candidatura a la presidencia, me voy a la venta, vendo libros. Después de que quedé fuera de la jefatura de gobierno en 2012, me puse a vender libros”, mencionó.

Durante la entrevista también calificó a la senadora panista Lilly Téllez, como provocadora y aseguró no le ha contestado de la misma manera porque lo tacharían de machista y acabarían con su carrera.

Lee también: ¿Camioneta con sonido del "fierro viejo" en inglés recorre CDMX? Hay dilema sobre gentrificación

Siguiendo en el tema de sus adversarios, el Escorpión Dorado le cuestionó por qué no le dijo nada al panista Santiago Creel, cuando lo tuvo cara a cara, y aseguró que sus diferencias son políticas y no personales.

Algo que también destacó fue que la gente lo juzga, en algunas ocasiones, por ir a lugares caros, porque según sus ideales él mantiene una política de austeridad. No obstante, señaló que es su dinero y lo trabaja.

“Lo que yo haga con mi dinero, para eso trabajo, no le ando robando a nadie, y no le ando pidiendo prestado a nadie”, comentó.

Al finalizar, reiteró que quiere ser el relevo del presidente Andrés Manuel y que no aceptaría otro cargo, ni aunque se lo ofreciera otro partido.

“Yo no estoy buscando el premio de consolación, yo quiero ser el relevo del compañero presidente, voy a apoyar a quien gane, si no gano me voy a vender libros”, puntualizó.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef/sal