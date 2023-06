No sólo "Flowers" de Miley Cyrus, estas canciones también "responden" a otros temas musicales

La música, según una de las definiciones de la Real Academia Española (RAE), es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de ambos, de tal suerte que produzcan deleite para quienes lo escuchen. Esto a su vez despierta emociones ya sea de alegría o tristeza.

Es por ello que varios artistas, compositores, cantantes, cantautores, productores y muchos otros, buscan crear melodías que puedan impactar a su público. Aunque, en otros casos, las canciones también sirven como respuesta de otros temas.

Por ejemplo, la canción “Flowers" de Miley Cyrus fue la respuesta a la melodía de Bruno Mars “When I Was Your Man”. Es fácil distinguirlo por las estrofas que mencionan ambos en el coro.

Por un lado Mars dice: “Yo debí comprarte flores, sostener tu mano, debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad” a lo que “Flowers” menciona: “Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, puedo sostener mi propia mano”.

¿Qué canciones son contestaciones de otras?

Se dice que la canción de Taylor Swift “Dear John”, está escrita pensando en “Paper Doll” de John Mayer. Es importante mencionar que entre ambos hubo un romance que no fue del todo sano.

Por un lado la melodía de John menciona a una chica de vestido azul que era demasiado joven, la cual no valoró sus sentimientos a lo que Taylor responde: “Querido John, lo veo todo ahora que te has ido, ¿No crees que era demasiado joven para que me molestaran?, la chica del vestido, lloró todo el camino a casa”.

Otro caso es el de “How Do You Sleep” de John Lennon y “Silly Love Songs” de Paul McCartney.

En la primera, John lanza fuertes indirectas para McCartney como “Lo único que hiciste Yesterday”, refiriéndose a la famosa melodía del grupo al que pertenecían (The Beatles).

A lo que McCartney contesta: “Pensarías que la gente ya se ha cansado de tontas canciones de amor, pero miro a mi alrededor y veo que no es así, algunas personas quieren llenar el mundo con tontas canciones de amor ¿Y qué hay de malo en eso?.

Esta última fue una muy mediática, hablamos del conflicto que hubo entre el rapero Kanye West y Taylor Swift.

“Famous” es una canción en la que West menciona de forma directa a la rubia, pero lo hizo para humillarla pues en una parte la canción dice: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo, ¿Por qué? Hice famosa a esa perra”.

Desde luego, Swift no se quedaría callada y respondió con la melodía “This Is Why We Can Not Have Good Thing”, que menciona lo siguiente: “¿Pensaste que no escucharía todas las cosas que dijiste sobre mí?, Pero me apuñalaste por la espalda mientras me estrechabas la mano, y ahí está el problema, los amigos no intentan engañarte, ponerte al teléfono y retorcerte la mente”.

Esta última parte tuvo que ver con una llamada que West le hizo a Taylor para preguntarle si podía mencionarla en su canción; no obstante, no le dijo qué era lo que diría y Taylor lo tomó como una traición.

“Look What You Made Me Do” no es como tal una contestación, pero Swift se la dedicó a West y al clan Kardashian.



