No la dejaron pasar a un antro por usar tenis; joven argentina narra su anécdota en redes sociales

En TikTok podemos observar no solo videos graciosos, sino que también quedan plasmadas algunas anécdotas e historias de vida de diversos usuarios.

Uno de los grandes relatos con los que nos hemos topado por estos días es el que le sucedió a una joven en Argentina, quien quiso ingresar a una discoteca y en los de seguridad no la dejaron.

Se trata de Daniela, una joven oriunda de Buenos Aires, quien aseguró en su cuenta de TikTok @soyjujeee, donde posee más de 200 mil seguidores, que el dueño del local la vio "fodonga" y decidió dejarla afuera, en la calle.

El video de una muchacha que quedó afuera de un antro

En su cuenta de TikTok, la joven argentina llamada Daniela habló indignada de ese momento en el cual le negaron el acceso al antro por un motivo peculiar.

La mujer se puede observar en este video tomando mate y dispuesta para narrar su historia: ”No es que estamos hablando de un boliche de Recoleta o Palermo, era uno acá en los Polvorines, encima en una zona re turbia”, dijo la joven. “Yo ya tenía todo el outfit listo y quedamos en juntarnos todos para ir en la casa de una amiga. Mi outfit era: un top, una pollerita y unas ‘Vans’”, agregó.

Daniela comentó así que ella estaba por pasar un grato momentos con amigas en un antro de mala muerte y develó que al dueño del lugar "no le gusta que las mujeres vayan con zapatillas’”, comentó ‘Dani’. ”Llegamos y me mira de pies a cabeza y me dice: ‘No podes entrar en zapatillas’. ¿Por qué no puedo?”, expresó la joven indignada. Después, dio a entender lo que le respondió por no dejarla pasar: “Me acerco y le digo, sabes qué, vos y tu bar de morondanga se puede ir a la...lo insulté”.

La impensada razón por la que no dejaron ingresar a una joven a un antro PARTE1 pic.twitter.com/hdyHqmlFkq — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 9, 2023

Luego contó que no sólo se lo hicieron a ella, sino que al hacer la denuncia se enteró de otras jóvenes que pasaron por lo mismo: “Me entere que esto lo hizo con un millón de chicas. No estamos hablando de un tipo que viene de clase alta. Ahora se hace el agrandado porque tiene un barcito. Es un tipo racista y discriminador que se mete con las chicas. Nunca más, ese lugar no se merece mi presencia”, arremetió en este posteo que cosechó más de 50 mil reproducciones y 3 mil ‘me gusta’.

La impensada razón por la que no dejaron ingresar a una joven a un antro PARTE2 pic.twitter.com/EMZcCiPPAR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 9, 2023







