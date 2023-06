No hay quien no conozca el Metro: "Made in Chinga", el arte mexicano inspirado en el transporte de CDMX ¡Apto para coleccionistas! Así es Made in Chinga, un proyecto liderado por talento mexicano que conversó con EL UNIVERSAL

"Made in Chinga" comenzó como un proyecto escolar que ganó con la viralidad del Internet. Foto: Made in Chinga