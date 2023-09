Mirada del Editor: Esta es la Era de Taylor Swift y los fenómenos que trascienden la viralidad

Brillos, lentejuelas, "friendship bracelets”… ésta sin duda es la Era de Taylor Swift y sus fans, autodenominados “swifties”, están disfrutando cada momento. Incorrecto sería decir que la cantante paralizó a México. Al contrario, no hubo un fin de semana más movido para miles de personas que dejaron sus pendientes para viajar a Ciudad de México y disfrutar de sus conciertos en el Foro Sol.

La intérprete de Cruel Summer dio a sus fans cuatro noches consecutivas de experiencias. No sólo se trató de reunirse a escuchar 17 años de trayectoria resumidos en conciertos de tres horas y 15 minutos sino de hallar esa complicidad en aquellos sentados a un costado o quienes contuvieron el aliento cuando el reloj del escenario corrió cuenta atrás.

¿Vestirse para un concierto?, ¿crear pulseras para regalar a otros fans?, hablar de The Eras Tour no es mencionar los 10 álbumes musicales de la artista originaria de Pensilvania. Los fans hicieron muy suya la gira al convertirla en un fenómeno viral, que no sólo se ve reflejado en los múltiples trending topics y tutoriales en redes sociales sino en la economía local y a gran escala.

Concierto de Taylor Swift. FOTO: Valente Rosas

Y es que los conciertos de Taylor Swift literalmente sacudieron la economía de Estados Unidos, como si de Shake It Off se tratara. La Reserva Federal de Estados Unidos notó el impacto de los shows. En el último libro beige del banco central se detalla que los conciertos de The Eras Tour dispararon los ingresos por turismo en ciudades como Filadelfia, por ejemplo.

Por si fuera poco, surgió la palabra “swiftonomics”, para denominar a la economía alrededor de los conciertos.

Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX. Foto: Berenice Fregoso/El Universal.

Pero no sólo en Estados Unidos, el equipo de Taylor se rindió ante la creatividad mexicana que ofreció desde playeras, sombreros, llaveros, hasta estampas de “San Taylor”, una imagen en donde se ve a la cantante personificada como figura religiosa, a las afueras del Foro Sol.

Aunque no es calculable la cifra que dejó a la informalidad, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama de más de 1.2 millones de pesos de su paso por México, atribuido a las entradas de los conciertos, hospedaje, ventas en restaurantes y comercios.

El éxito ya se vaticinaba desde que a unas horas de la liberación de boletos en Ticketmaster, estos ya se habían agotado, luego de que la empresa optó por implementar la medida “Verified Fan”, supuestamente para que estos no cayeran en manos de revendedores.

Y es que para ser “swiftie” no hay edad, sino hay que preguntarle a Arturo Zaldívar. El ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se sumó a la fiebre y compartió su experiencia en el primer concierto celebrado el 24 de agosto.

Ministro Arturo Zaldivar. / Foto. Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Taylor Swift trajo al Foro Sol el mismo show con el que se presenta en Estados Unidos; cambios de vestuario, bailarines y canciones se replicaron en cada fecha en la que deleitó incluso a aquellos que no se consideraban a sí mismos “swifties”. Dejando una lección a otros artistas: todos los públicos merecen un show de talla mundial.

Pero parece que para Taylor no fue suficiente… y para las "swifties" tampoco, el concierto se lanzó en la pantalla chica y tanto en México como en Estados Unidos, las localidades no tardaron en agotarse.

Según la cadena estadounidense AMC, la película The Eras Tour rompió el récord que ostentaba “Spider Man: No Way Home”, reportando ganancias de 26 millones de dólares en su primer día de preventa en Estados Unidos.

Para académicos y expertos no ha pasado inadvertido y ha sido bautizado como el fenómeno Taylor Swift. Por cierto, múltiples universidades han incorporado cursos y estudios especiales sobre la cantante, quien recibió un Doctorado Honorífico en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.

Taylor Swift será estudiada por una Universidad en Bélgica. / Foto: Instagram.

Las letras de sus canciones no sólo empoderan, sino que imprimen un mensaje positivo que se refleja en la comunidad “swiftie” que se reunió a corear You’re On Your Own, Kid, mientras intercambió "friendship bracelets", acción que se seguirá replicando en próximos conciertos.

Todo indica que esta es la era de los fenómenos que trascienden la viralidad y la conversación digital. México como Estados Unidos supo aprovechar, sino habría que analizar el caso de la tienda de manualidades, Fantasías Miguel quien literalmente vivió su propio August.

Y, ¿tú en qué Era estás?





