“Me vale que me funen” Yeri Mua lanza contundente mensaje hacia Yahritza y Su Esencia

Tras la polémica que se ha suscitado con el grupo musical Yahritza y Su Esencia, Yeri Mua no se quedó callada y sin pelos en la lengua dijo lo que pensaba.

La influencer, que también suele estar en boca de los internautas por sus controversiales declaraciones y relaciones amorosas, hizo un Live en su página de Facebook para dar su opinión.

Cabe destacar que los integrantes de Yahritza provocaron el descontento de los mexicanos al decir, entre otras cosas, que la comida mexicana no les gusta y que tampoco les agrada el ruido de la ciudad.

¿Qué fue lo que les dijo Yeri Mua a los integrantes de Yahritza y Su Esencia?

La veracruzana comenzó diciendo que ella no sabía de la existencia de la agrupación, pero cuando vio sus declaraciones en TikTok, entonces quiso opinar.

“No me preguntaron, pero voy a dar mi opinión, me van a funar, pero a ella igual ya la están funando, dijo.

Yeri Mua luego comentó que la única canción que conoce de ellos es “Frágil”, a dueto con Grupo Frontera.

“Yo no sabía ni quién era, hasta pensé que hablaban de Yahritza la actriz, luego vi que hicieron una canción con grupo frontera y la verdad es que la voz que hace la niña es un poco insoportable para mis oídos”, comentó.

También opinó que esa es la única canción de Grupo Frontera que no le gusta, ya que se le hace un poco infantil.

“Es de esas canciones que le pones a un niño de cinco años cuando se quiere sentir bélico”, además de: “La niña parece niño y que cante ella es de la época de Timbiriche, no me gusta que los niños canten”.

La también empresaria dijo estar molesta de las personas que niegan sus raíces y que cuando ella vivió en Estados Unidos se percató que mucha gente es así.

“Da pena ajena que se avergüencen de sus raíces”, “Con todo el nopal en la frente dice que quiere hablar inglés”, “Que no me digan que no vienen de padres latinos, si tienen el bigote de chocomilk en la cara”, fueron algunos de los comentarios que hizo Yeri Mua en su Live.

Yeri Mua mencionó que la culpa es de los padres o de los managers que les meten ideas para que no se sientan orgullosos de sus orígenes; pues duda que los padres de los músicos sean europeos.

Otra cosa que les dijo de manera directa a la agrupación es que si no quieren a los mexicanos que entonces les canten a los “gringos”.

“No les gustan los mexicanos, pero sí quieren el dinero de los mexicanos”, “Vayan y cántenle a los gringos”, arremetió.

Al final ofreció disculpas por ser tan directa, y aclaró que sólo se trataba de su opinión.

