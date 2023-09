Mascotas Sismo: La iniciativa de Nelly Mercado para ayudar a animales desaparecidos el 19 de septiembre 2017

Se cumplen 6 años del sismo del 19 de septiembre, donde cerca de 370 personas perdieron la vida y 7 mil resultaron lesionadas tan solo en la Ciudad de México. Decenas de edificios colapsaron y monumentos perdieron la firmeza con la que se sostuvieron a través de los años.

En medio de la crisis surgió otra preocupación: las mascotas. Animales de compañía e incluso de apoyo emocional se perdieron sin dejar rastro; algunos tuvieron la suerte de reunirse de nuevo con sus dueños, otros quedaron sin hogar y unos cuantos más fallecieron.

Tras las primeras horas del siniestro, Twitter se inundó de reportes de extravío. Nelly Mercado vio la desesperación que las personas tenían por encontrar a sus compañeros de vida y ahí decidió crear Mascotas Sismo, contó a EL UNIVERSAL.

Nelly Mercado, creadora de Mascotas Sismo. Foto: Cortesía

Leer también Alerta Sísmica: ¿Cuánto tiempo da de ventaja ante un sismo y por qué?

Mascotas Sismo nace del altruismo y el amor por los animales

Nelly Mercado es diseñadora de experiencias de usuario e interfaces y de aplicaciones móviles, pero también es amante de los animales. “A mi me gusta mucho usar Internet para resolver problemas, tanto en mi trabajo como en mi vida personal, y Mascotas Sismo esa una extensión de esto”, explicó

Con el sismo de 2017, encontró un nuevo enfoque para su trayectoria:

“Fue una sensación muy impactante, de mucho terror, al ver la magnitud de lo que estaba pasando (...) De las primeras cosas que vi fue que la gente empezó a hacer listas de personas desaparecidas y luego empecé a notar que salían reportes de animales desaparecidos y que nadie estaba recopilándolos porque la prioridad era primero ver a las personas desaparecidas. Entonces dije ‘voy a ayudar en esto”, indicó.

Mascotas Sismo de Nelly Mercado. Foto: Twitter

Al difundir los primeros reportes, la cuenta alcanzó mayor exposición gracias a personas interesadas en la labor de Nelly. La noche del 19 ni siquiera descansó, pero siguió motivada por la respuesta positiva que el proyecto tuvo:

“La clave del éxito no fui yo, sino que la gente se unió a mandarme todos los reportes. Yo los recopilaba y saqué una página (web) con información útil para gente que estaba dentro de este desastre con sus mascotas”.

A la par habilitó la web Mascotas Sismo, donde las personas podían encontrar datos útiles de albergues para animales, refugios temporales, centros de acopio y servicios de atención médica, todos ellos con un fin altruista.

En total, Nelly recibió cerca de mil 500 reportes y con su iniciativa logró encontrar a más de 490 mascotas. Incluso, tiempo después del sismo, la cifra de localizados siguió en aumento:

“Para mí esos 490 animales que regresaron me hacen muy feliz y el último animalito extraviado que regresó a su casa fue un gato. Un año después del sismo, en noviembre de 2018, me lo reportaron. Resulta que ese gato se lo encontraron después del sismo en la zona multifamiliar de Tlalpan”, recordó.

El 19 de septiembre de 2017 colapsó el edificio 1C del multifamiliar Tlalpan, donde fallecieron nueve personas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Nelly Mercado llama a la tenencia responsable de mascotas

Las cifras le permitieron a Nelly ver un grave problema con la tenencia de animales y el desconocimiento de protocolos en situaciones de emergencia. “Fueron también esfuerzos por controlar la desinformación que siempre surge en estas catástrofes”, dijo.

Si bien no todos los hogares cuentan con un plan que incluya la protección a mascotas, se pueden realizar diversas medidas para salvaguardarlos durante un sismo. Y Nelly lo aprendió sobre la marcha:

“Lo que me di cuenta a raíz del sismo es que muchos problemas (de extravío) se pudieron haber evitado con medidas muy sencillas, como ponerle el collar con datos actualizados a los animales”, señaló.

Por naturaleza, los animales son más sensibles, y ante un movimiento telúrico su primera respuesta es refugiarse para tratar de esconderse en un sitio donde no perciban las vibraciones.

“Me he dado cuenta que muchos animales quedaron con un trauma después del sismo y ese trauma se reactiva cuando escuchan la alerta sísmica (...) Con el sonido de la alerta y el temblor son como dos eventos que asustan mucho a los animales y es muy común que salgan corriendo asustados”, detalló.

Otras alternativas que se pueden realizar para proteger a masocas antes, durante y después de un sismo son:

Preparar un kit de emergencia con agua, comida y platos

Contemplar juguetes para regular el estrés del perro o gato

Tener a la mano el carnet con información veterinaria

Contar con fotos de la mascota, por si llega a perderse

Perro localizado en el multifamiliar de Tlalpan. Foto: Mascotas Sismo

Leer también ¿Cuántos sismos se han registrado en 19 de septiembre en México y de qué magnitudes?

Mascotas Sismo, una iniciativa satisfactoria

Actualmente, Mascotas Sismo continúa difundiendo reportes y boletines de animales perdidos, así como información útil para protegerlos ante catástrofes.

En su momento, Nelly recibió la ayuda de personas y logró conectar con voluntarios, hoy en día administra el proyecto sola, con mucha satisfacción y orgullo:

“Me siento muy satisfecha, me di cuenta que hacer cualquier labor voluntaria es algo que te nutre muchísimo. Es difícil y es cansado, pero nutre mucho y es algo que le recomiendo a todo el mundo”.

Y agregó “Es algo que en el país necesitamos, necesitamos mucha ayuda. Mi sueño sería jubilarme y que no haya animales perdidos…cosa que creo no va a ocurrir, pero el día que no haya animales perdidos me voy a jubilar felizmente de esta actividad”, destacó.

Finalmente, Nelly Mercado instó a los propietarios de animales a tomar medidas de prevención ante el inminente riesgo de un sismo. “Diario el número de animales extraviados en la CDMX es elevadísimo, y como sociedad tenemos que ponerlos las pilas y mejorar esta situación”, concluyó.





También te interesará

Este es el superalimento ideal para combatir las varices y limpiar las arterias

Cuáles son los riesgos de la piedra de alumbre y quiénes no deben usarla

¿Chinches en el Metro? Usuario denuncia supuesta plaga en Línea A

foh