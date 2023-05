Martha Higareda pone fin a la polémica: ¿le afectaron las burlas y memes en redes sociales?

Martha Higareda reveló en el podcast “De Todo un Mucho” con Yordi Rosado si le afectaron las burlas que recibió en redes sociales por sus anécdotas. La actriz se mostró divertida de que incluso se haya creado un filtro en TikTok en el que la toman como estandarte para contar historias poco creíbles.

Yodi Rosado no se quedó atrás y contó que incluso él se volvió tendencia tres días por la frase “Oye, Yordi”, que se viralizó en memes y publicaciones en todas las redes sociales.

Lejos de afectarle, Martha Higareda contó que se tomó todo a “relajo”, dado que en el ambiente artístico en el que se desenvuelve es muy común que ocurran episodios como los que ha contado en el podcast.

Allí, también aclaró por qué rechazó el proyecto con Robert Pattison y lo cambió por la película en la que actuó con Omar Chaparro, “No Manches Frida”.

Yordi, quien defendió en todo momento a Marta, aclaró que la persona que juntó todos los fragmentos de anécdotas sorprendentes de la actriz fue creativa para mal, dado que sus palabras fueron sacadas totalmente de contexto.

Respecto a los episodios paranormales que Martha Higareda ha contado a través de 16 podcast, el conductor dijo que “yo sé que tanto tú como tu hermana y algunas personas de tu familia tienen esa sensibilidad y que vivieron en una casa donde sí pasaban cosas”.

¿Cómo vivió Martha Higareda las críticas, burlas y hasta memes?

La actriz de “No Manches Frida” contó para los espectadores del podcast “De Todo Un Mucho” que ella no está muy pendiente de lo que se publica sobre ella, sobre todo si son “chismes”.

“De repente me empezaron a llegar a mí mensajes así de ‘Martita, ¿cómo te sientes? Y yo, ‘me siento muy bien, ¿no?, ¿por qué? No, o sea tú tranquila’, o sea yo no sabía de qué hablaban, ‘¿cómo te sientes? Estamos viendo estas tendencias, estamos viendo’, yo, bueno, pero es que Yordi y yo en nuestro podcast hacemos algunos episodios que hablan de cosas que le pasan a los famosos”, contó.

Explicó que incluso Yordi la motivó a recordar anécdotas que le hubieran pasado en los últimos 20 años de carrera para que las compartieran con el público de su podcast.

“Entonces empezó a ser así como que cada vez más grande y hubo un día en donde yo dije: Oye, por qué, o sea, pero por qué de verdad está pasando esto. O sea, ahora sí me voy a poner a investigar pues de dónde surgió toda esta situación. Y entonces fue que descubrí, que dije, claro es que hay ciertas cosas que están sacadas fuera de contexto y entonces se vuelven como clickbait”, agregó.

Además, agregó que hubo un momento en el que sí se llegó a cuestionar a sí misma si le estaba afectado que se le llamara mitómana o mentirosa.

“Voy a hacer como un check in, conmigo misma, a ver si me está afectando, sino me está afectando. Como decir, a ver, cuál es la opción. Yo no voy a dejar de contar mis anécdotas, no las voy a dejar de contar. No tengo ninguna otra opción, tampoco las voy a minorizar, apaciguar para que entonces la gente me las crea. Simplemente estoy viviendo mi vida”.

Y sentenció que así como ella está en la libertad de seguir contando sus anécdotas la gente está en la libertad de creerlas o no.

¿Por qué Martha Higareda rechazó el proyecto con Robert Pattison?

La actriz aclaró por qué rechazó el proyecto para el que la habían llamado y en el cual estaba Robert Pattison.

“Yo estaba produciendo “No Manches Frida”, y yo soy la que está a cargo de la producción, no solamente soy una actriz que se presente y dice ‘Hola, aquí estoy y voy a actuar’. También estoy produciendo. Me habla mi agente dos semanas antes de empezar a filmar, por ahí dos o tres y me dice: ‘Marta, puedes para tu película porque te quieren para una película con Robert Pattison’. Entonces ¿qué hago? Discúlpame, pero no puedo, porque tengo todo”, narró.





