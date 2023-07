Mario Vargas Llosa: Los momentos más polémicos del escritor hospitalizado por covid-19

Exitoso en la literatura y polémico en su vida personal, así es Mario Vargas Llosa, el escritor hospitalizado por covid-19. A lo largo de su trayectoria, el originario de Perú ha enfrentado momentos polémicos que hasta la fecha siguen dando de qué hablar.

“La ciudad y los perros”, “La fiesta del chivo”, “Travesuras de la niña mala” o “El sueño del Celta” son algunas de sus novelas más exitosas. Y en 2010 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura para honrar su prestigiosa pluma.

El premio Nobel de literatura en la la FIL Guadalajara. Foto: FIL Guadalajara

Un repaso a las polémicas de Mario Vargas Llosa

Matrimonio con su tía

A los 19 años, el Nobel peruano contrajo matrimonio con su tía Julia Urquidi Illanes. La autora boliviana fue considerada como el primer amor de Vargas Llosa y duraron más de ocho años juntos, hasta que la abandonó por su prima Patricia Llosa.

Como fruto de la relación, Mario publicó “La tía Julia y el escribidor”, y Urquidi Illanes se inspiró para dar origen a “Lo que Varguitas no dijo” en 1983.

El golpe a Gabriel García Márquez

En el Palacio de Bellas Artes de México, Mario se acercó al autor de “Cien años de soledad” y le dio un puñetazo en la cara.

Aunque los literatos nunca revelaron los motivos de la discusión, se especula que en ese momento Vargas Llosa atravesaba por una crisis de pareja con Patricia Llosa y García Márquez bromeó con la situación, provocándole ira.

”La Dictadura perfecta”

En la década de 1990, Mario participó en una mesa de diálogo en televisión nacional y lanzó una aseveración que le valió decenas de críticas.

El escritor aseguró “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, en referencia al gobierno del PRI.

La crítica al feminismo

En su columna "Nuevas inquisiciones", publicada en el diario El País, Mario Vargas Llosa afirmó que el más resuelto enemigo de la literatura era el feminismo.

“No todas las feministas, desde luego, pero sí las más radicales, y tras ellas, amplios sectores que, paralizados por el temor de ser considerados reaccionarios, ultras y falócratas, apoyan abiertamente esta ofensiva antiliteraria y anticultural”, escribió.

El también periodista consideró que el feminismo corre el peligro de pervertirse si se basa en el fanatismo, al mismo tiempo que promueve manifestaciones que reemplazan el afán de justicia con el resentimiento y la frustración.

Mario Vargas Llosa ha recibido más de 100 reconocimientos, títulos y premios literarios. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué premios tiene Mario Vargas Llosa?

Ningún escándalo logró eclipsar la trayectoria de Mario Vargas Llosa, la cual ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios entre los que destacan:

- 1957 Premio de la Revue Française por el relato “El desafío”

- 1966 Premio de la Crítica Española por la novela “La casa verde”

- 1967 Premio Rómulo Gallegos

- 1986 Premio Príncipe de Asturias de las Letras

- 1990 Doctor Honoris Causa de Florida International University de Miami.

- 1994 Premio Cervantes

- 1997 Premio Mariano de Cavia por su artículo "Los inmigrantes" publicado en El País

- 2004 Premio Konex Mercosur

- 2010 Premio Nobel de Literatura





