La espera de un bebé es algo que llena de emociones a quienes lo esperan, por supuesto que todo depende del contexto donde se desarrolle cada situación; pero en este caso hablamos de una persona que anhela convertirse en madre.

Hace unas horas la actriz Mariana Echeverría compartió en su cuenta de Instagram que se convertirá en madre por tercera ocasión. Cabe señalar que ella perdió a un bebé y por lo tanto, fue difícil pensar en la llegada de uno nuevo.

No obstante, en la publicación describió sentirse bendecida y agradecida por esta nueva oportunidad: “Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser Madre, hoy dentro de mi vientre está mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”, escribió.

Los internautas la felicitaron por la buena noticia, incluso algunas personas del espectáculo como Jimena Longoria y Andrea Legarreta.

Aunque emocionados por la noticia, también hubieron usuarios quienes se preguntaron por qué llama a su hijo como “bebé arcoíris”.

¿Qué es un bebé arcoíris y por qué les llaman así?

De acuerdo con la publicación del blog de la ginecóloga Elba Mendoza, un "bebé arcoíris" es llamado así porque su llegada trae nuevas alegrías a los futuros padres.

Por lo general, llegan después de una pérdida y es por eso que su nombre hace alusión al arcoíris que sale después de una tormenta.

“Nacen tras la pérdida de un hijo anterior, ya sea por un aborto durante el embarazo o por una muerte después del parto”, describe la especialista.

Dicha información es refutada por la clínica Panama Fertility, quienes además mencionan en un artículo que un bebé arcoíris es considerado un milagro ya que los padres pasaron por una situación difícil o también son llamados así por quienes llevan años en tratamientos de fertilidad y consiguen tener un hijo.

“Para algunos padres, un bebé arcoíris es nada menos que un milagro. Hay padres que solo obtienen su bebé milagroso después de años de tratamiento de fertilidad y más de una pérdida desgarradora en el camino”, explican.

Es por ello que tras la pérdida de uno de sus bebés, Mariana Echeverría nombra la nueva llegada de su hijo como “bebé arcoíris”.

Baño bebé. Fuente: Pexels



