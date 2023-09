Maquilladora demuestra el sorprendente cambio físico de consumir colágeno por 3 meses

El colágeno es una de las proteínas más abundantes de nuestro cuerpo, que con el paso del tiempo suele disminuir, trayendo rasgos característicos del envejecimiento.

Lo cierto es que en esos momentos las personas acuden a determinados productos para obtener el colágeno. Es por ello que debemos prestar atención a los consejos de la maquilladora Nao Gayoso.

Lee también Aprende cómo obtener colágeno natural con aloe vera

Esta mujer realizó su publicación de Instagram con un pequeño cambio donde introdujo un ingrediente, en la que lució una piel más firme, luminosa y con unas arrugas más difuminadas en tres meses, sino que hay mucho más.

Noa Gayoso. Fuente: Instagram @naogayoso

Según las reflexiones de Gayoso, esto le ha aliviado los dolores musculares que le dejaron la quimio, al igual que las contracturas y ha conseguido que, sin necesidad de recurrir al truco de TikTok para que crezca fuerte y suave o introducir un largo listado de alimentos que estimulan el crecimiento del pelo, luzca completamente renovado.

Dicho esto, debemos mencionar que su secreto es el colágeno: "Aún me quedo alucinada cuando veo el resultado. He visto maravillas en compañeros, pero impacta cuando lo ves en ti". Como ella misma reflexionaba en la publicación no es la primera vez que lee o escucha hablar de este cambio, uno que ha ido provocando que sus redes y, más concretamente, sus respectivas publicaciones se llenen de preguntas analizando cuánto de verdad tiene este cambio y si es posible percibirlos en apenas unas semanas.

Colágeno. Fuente: Freepik

"El colágeno de los dioses", según Nao Gayoso

Tal y como reza Nao Gayoso en su publicación, una de las principales proteínas del cuerpo y entre sus funciones, es la encargada de mantener la firmeza y elasticidad de la piel, manteniendo la salud de los músculos, ligamentos, tendones y articulaciones… una producción de esta que a partir de los 25 años nuestro cuerpo empieza a disminuir.

En concreto, la maquilladora reconoció estar tomando este colágeno soluble que ayuda a potenciar la formación de este y elastina responsable de que la piel permanezca tersa y firme. Entre sus muchos beneficios, se estimula la hidratación del cuerpo y reduce los posibles efectos dañinos provocados, por ejemplo, por el estrés.