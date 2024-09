Maggie Smith: ¿Quién era la actriz que interpretó a la profesora McGonagall en Harry Potter?

La reconocida actriz británica Maggie Smith, ganadora de dos premios Oscar y un ícono del cine y del teatro, falleció a los 89 años, según informó su familia en un comunicado este viernes.

Sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, confirmaron que Smith "falleció tranquilamente en el hospital a primera hora de la mañana".

"A pesar de ser una persona muy discreta, estuvo rodeada de amigos y familiares en sus últimos momentos. Deja tras de sí a dos hijos y cinco nietos profundamente afectados por la pérdida de una madre y abuela extraordinaria", expresaron.

¿Quién era Maggie Smith, profesora McGonagall en Harry Potter?

Maggie Smith, nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación sobre los escenarios del Oxford Playhouse a inicios de la década de 1950. Más tarde, se incorporó a las renombradas compañías teatrales de Londres, Old Vic y Royal National Theatre, donde compartió escena con su primer esposo, el actor Robert Stephens.

Considerada una de las artistas más icónicas del Reino Unido, Smith fue condecorada en 1990 como Comandante de la Orden del Imperio Británico, en reconocimiento a su destacada labor en el campo de las artes.

Maggie Smith obtuvo dos premios Oscar a lo largo de su carrera: uno a mejor actriz por su papel en Los mejores años de Miss Brodie (1969) y otro como mejor actriz de reparto por California Suite (1978).

A lo largo de su trayectoria, destacó por la versatilidad de sus interpretaciones en una amplia gama de géneros y personajes, desde su papel como madre superiora en Sister Act: Una monja de cuidado (1992) junto a Whoopi Goldberg, hasta la inolvidable profesora de magia en la saga de Harry Potter. También brilló como una mujer neurótica en Una habitación con vistas (1986) y como una anciana sin hogar en The Lady in the Van (2015).

aosr