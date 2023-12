Luisito comunica alarmó a sus fans, pero ¿realmente perdió los dientes?

Luisito Comunica, un influencer mexicano, se encuentra en el ojo del huracán, luego de perder dos dientes en plena transmisión en vivo mientras narraba su viaje que hizo a Groenlandia.

Al desprenderse su primer diente enfrente de la cámara, “El Pillo” se dirigió al baño con las manos ensangrentadas, mientras decía una que otra grosería.

““¡Ay, we*! Me sabe cómo a óxido, como que empieza, como a sangrar. Me sabe a hierro la boca. Como dice un amigo, me sabe a tubo la boca.”, expresó.

A raíz de esto, el creador de contenido decidió terminar con la transmisión dejando a todos sus fans preocupados por su salud, ya que en su viaje se reportó enfermo por las bajas temperaturas, hecho que fue relacionado con la supuesta pérdida de sus dientes.

¿Luisito Comunica se queda sin dientes?

Este video comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde sus fans desconcertados por lo que le había pasado al influencer.

Tras esto, Luisito subió otro video a sus historias de Instagram, donde aclaró que en realidad no perdió ninguno de sus dientes como se vio en el primer video, si no que se trataba de una campaña de publicidad que había hecho para Netflix.

“Estamos bien, gracias por su preocupación. Estuve leyendo algunos de sus tuits. Viendo alguno de sus videos, muy creativos. Muy buen ingenio”

“Si quieren saber realmente de qué se trato todo esto, su respuesta está aquí, ¿okey?. Netflix, mañana. Es todo lo que dire”, expresó el influencer.

🦷LUISITO COMUNICA NO SE 'ARRANCÓ' DOS DIENTES EN VIVO; ESTA ES LA RAZÓN DE SU CAMPAÑA VIRAL



📌Luisito Comunica, uno de los youtubers más famosos por sus videos de viajes, aclaró que tiene intactos sus dientes y explicó la razón de su campaña viral.

pic.twitter.com/QNbuLzHcVd — ITR Oficial (@ITROriginal) December 8, 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

-Con información de Fernanda Ortiz Hernández

