Araceli Ordaz, conocida en el mundo del espectáculo y en las redes sociales como “Gomita”, se convirtió en la sexta persona eliminada de “La Casa de los Famosos México”, el pasado domingo 1 de septiembre.

Su eliminación se produjo tras enfrentar a Adrián Marcelo, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, quienes también estaban nominados para salir del reality show.

Al no recibir los votos necesarios para su salvación, la joven de 29 años tuvo que abandonar el programa y dirigirse al foro, donde la esperaba Galilea Montijo.

Luego de haber abandonado la casa, sus primeras declaraciones fueron las siguientes: “Está muy fuerte, no me arrepiento, espero que México no me odie, me da miedo salir la neta. Era muy tenso estar dentro, había momentos buenos, otros malos, de risa, pero siempre decía: ‘que sea lo que Dios diga, si tengo que seguir aquí, seguimos, si no, bye’”.

Estos fueron los mejores memes que dejó la salida de Gomita de La Casa de los Famosos México

La salida de Gomita provocó una variedad de reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron las actitudes que tuvo con los demás participantes del programa, generando un debate intenso sobre su comportamiento. Además, su eliminación también desató una ola de memes que celebraron su salida del reality.

Estos memes revivieron una de las polémicas más conocidas de la influencer, el presunto robo del anillo de compromiso de Cecilia Galliano en 2014, pues los usuarios no tardaron en notar el anillo que Galliano exhibió al recibir a Gomita en el foro, lo que generó especulaciones y comentarios sarcásticos en distintas plataformas como X.

Asimismo, entre los memes hubo comparaciones entre Gomita y Maui, el personaje de la película "Moana", pues varios usuarios bromearon con que la payasitahabía salido del programa para participar en "Moana 2", reflejando la percepción negativa que muchos tenían sobre su participación en el programa.

Gomita diciendo “espero que todo México no me odie”, aguántense cuando se entere q lo único q le queda es la tele q se ganó en la dinámica de la casa 🤣#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX



pic.twitter.com/VdNwC39G0x — aylin; 🩷 (@AylinPalaci05) September 2, 2024

más de 28 millones de votos y ninguno para gomita

pic.twitter.com/QsJVyUVUIy — carlos buburrón (@CBuburron) September 2, 2024

Memes Gomita. Foto: Captura de pantalla

La Cecilia se puso el anillo más grande que encontró para recibir a Gomita😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/7vQN9rI2pW — nacho con O (@Michelsonfancl) September 2, 2024

Todos al saber que gomita es la eliminada de esta noche en la casa de los famosos México! 🤣#LCDFMX2 #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMexicopic.twitter.com/0bVsyi4clW — LCDLF MEMES (@CazzuToday) September 2, 2024

Memes Gomita. Foto: Captura de pantalla

Gomita cuando le den su teléfono y vea todos los memes que le hicieron. #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/Nj5jOvwyLS — ᴅɪᴇɢᴏ ⚡️ (@diegoacst) September 1, 2024

Gracias por tantos memes, Gomita. pic.twitter.com/nlZpxY5S1u — La Malquerida (@LaMalqueridaMxx) September 2, 2024

De lo bueno que dejó Gomita fue uno de mis memes favoritos 🤣 pic.twitter.com/PSyGyXVcqw — Gilmer Martín (@gilmermartin_) September 2, 2024

Gomita cuando le den su celular y vea que es el meme nacional de Mexico 🤣#LaCasaDeLosFamosoMx2#LaCasaDeLosFamososMexico#LCDFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/B9wggH8Hru — Call me Ale (@Callmeale99) September 2, 2024

