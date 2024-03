Los 4 suplementos ideales para mejorar la calidad de vida, según experto

Una vida larga y saludable es el objetivo de la gran mayoría de personas y esto ha llevado a que se popularice el uso de suplementos nutricionales. Recientemente, el experto en longevidad Michael Greger compartió sus recomendaciones sobre cuatro suplementos que cree que son esenciales para aumentar la duración y la calidad de vida. Si quieres saber más al respecto para mejorar tu calidad de vida y aumentar los años no te pierdas la siguiente información.

Michael Greger es un médico de Estados Unidos que ha saltado a la fama tras la publicación de su libro How Not to Die que logró colarse como best sellers en las listas de libros del país del norte. Además Greger mantiene activo su sitio web Nutrition Facts donde da consejos sobre cómo mejorar la calidad de vida y aumentar el número de años.

Estos son los 4 suplementos para aumentar los años de vida de Michael Greger

Michael Greger argumenta que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres es indispensable para prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cierto tipo de cánceres. La parte más importante del trabajo de Greger es que una buena dieta puede ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento. De acuerdo con el médico estadounidense los 4 suplementos ideales para mejorar la calidad de vida son los siguientes:

Vitamina B12

La vitamina B12, al igual que otras vitaminas del grupo B son importantes para el metabolismo de las proteínas, además promueve la formación de glóbulos rojos y mejora el funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12 se encuentra naturalmente en alimentos de origen animal como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos.

Vitamina D

La principal función de la vitamina D es hacer que el organismo absorba el calcio presente en los alimentos. Si no se obtiene suficiente calcio en la dieta, o si su cuerpo no absorbe suficiente calcio debido a los niveles bajos de D, los huesos y tejido óseo pueden sufrir graves enfermedades.

DHA

DHA significa ácido docosahexaenoico y es un tipo de ácido graso omega-3 que se encuentra naturalmente en la leche materna, el pescado graso y otros alimentos marinos. Es un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro.

Cúrcuma, comino negro, jengibre molido y amla

Estos alimentos contienen compuestos bioactivos que han sido estudiados por sus beneficios antioxidantes, antiinflamatorios y otros posibles beneficios para la salud por lo que se recomienda incluirlos en la dieta diaria.