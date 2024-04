Los 4 pasos para ayudar a las personas a pensar menos y ser más felices, según Harvard

La preocupación es una compañera constante en la vida de muchos. Desde las pequeñas inquietudes diarias hasta las preocupaciones más profundas y persistentes, su impacto en nuestras vidas puede ser abrumador. La preocupación no solo afecta nuestro estado mental, sino que también puede tener consecuencias físicas y emocionales.

Cuando nos preocupamos, nuestra mente tiende a dar vueltas en un ciclo interminable de pensamientos negativos y escenarios catastróficos. También puede manifestarse este sentimiento físicamente en forma de dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular y trastornos del sueño. Estos síntomas físicos solo agravan aún más el ciclo de preocupación, creando un círculo vicioso difícil de romper.

Además de los efectos individuales, la preocupación puede afectar nuestras relaciones interpersonales y nuestra calidad de vida en general. La preocupación excesiva puede hacer que nos volvamos más irritables, distantes o incapaces de disfrutar de momentos de conexión con nuestros seres queridos. Ante este desafío, expertos de la Universidad de Harvard han desarrollado un análisis para comprender y abordar este problema de manera efectiva.

Siguiendo los pasos que explican los investigadores, cada individuo puede aprender a dejar de lado la preocupación y cultivar una mayor tranquilidad mental. Arthur C. Brooks, investigador y catedrático de Harvard, ha diseñado un método de cuatro pasos para ayudar a las personas a pensar menos y ser más felices.

Las claves según Harvard para dejar la preocupación de lado

Escribir: El primer paso para abordar la preocupación es identificar y expresar nuestras emociones. Escribir las cosas que nos preocupan nos permite comprender mejor lo que estamos sintiendo y poner límites a esas preocupaciones. Arthur C. Brooks explica que este ejercicio de "metacognición" nos brinda la capacidad de moldear nuestra respuesta emocional frente a circunstancias difíciles que no podemos controlar. Al escribir nuestras preocupaciones, podemos enfrentarlas de manera más efectiva y encontrar formas de manejarlas.

El especialista, insta a abandonar la ilusión de que torturarnos con preocupaciones resolverá los problemas más rápido. Repetirnos la frase "mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos" nos ayuda a liberarnos del ciclo de pensamiento negativo y a enfocarnos en acciones constructivas en lugar de preocupaciones improductivas.

Aprovechar el día: Al comenzar cada día, es útil recordarnos a nosotros mismos que no sabemos qué nos deparará el día, pero estamos vivos para experimentarlo. Arthur C. Brooks sugiere decirnos a nosotros mismos que no desperdiciaremos el día preocupándonos por cosas que no podemos controlar. Este enfoque nos ayuda a vivir con menos estrés y ansiedad, permitiéndonos disfrutar del momento presente y tomar las cosas con calma.

Siguiendo estos pasos, podemos aprender a gestionar nuestra preocupación de manera más efectiva y cultivar una mayor tranquilidad mental en nuestras vidas.