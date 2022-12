Le hacen pedido de 2 mil pasteles, la dejan plantada… ¡Y no pagan!

Las redes sociales lo hicieron una vez más… Tras darse a conocer la historia de Yadira Reyes, una repostera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se quedó con un pedido de dos mil pasteles, luego de que la persona que los encargó no pasó por ellos, la mujer logró agotar el producto.

A través de su cuenta de Facebook, la repostera escribió que una persona le hizo un pedido de dos mil pasteles, pero nunca pasó por ellos ni liquidó el costo del trabajo.

En la publicación que se viralizó en Facebook explicó que para intentar recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido los pastelitos estarían a la venta en 30 pesos por unidad o dos por 50 pesos.

“Buenas noches nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado. Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar”, se leía en la publicación.

En distintas cuentas de Facebook la información se viralizó y la mujer logró vender todos los pastelitos.

En su cuenta de Facebook la repostera escribió: “Mil gracias a cada uno de ustedes dios los bendiga grandemente, hemos terminado con los pasteles”.

