La vez que "El Mayo” Zambada fue entrevistado por Julio Scherer: “si me atrapan o me matan… nada cambia”

Este 25 de julio, se reportó la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Texas, Estados Unidos, quien fuera cofundador del Cártel de Sinaloa y el capo más veterano del narcotráfico en México.

Tras varios años de evadir la justicia, Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' fueron detenidos en Estados Unidos, así lo confirmaron autoridades mexicanas a EL UNIVERSAL.

Por este motivo, resurgió en redes sociales, la última aparición pública del capo, al dejarse ver en una foto junto al afamado periodista Julio Scherer, fundador de la revista “Proceso”, luego de entrevistarlo en el año 2010.

Julio Sherer entrevista al Mayo Zambada para Proceso. Foto: captura de pantalla

Así fue la entrevistas del “Mayo” Zambada en el 2010

El escrito publicado por la revista “Proceso”, en abril del 2010, data desde el mes de febrero del mismo año, cuando relató el fallecido periodista, que el capo le hizo llegar un mensaje, donde le fue anunciado que Ismael Zambada deseaba conversar con él, acompañado del día, lugar y hora a donde debía acudir.

Su travesía en lugares irreconocibles por Scherer, fueron relatados para adentrar a sus lectores a un mundo difícil de acceder, donde la noche, la soledad y la angustia, lo acompañaron en su camino, mientras fue transportado durante dos días hasta llegar al refugio de uno de los narcotraficantes más famosos de los últimos tiempos.

Al llegar al lugar, el periodista mencionó que “El Mayo”, lo saludo con cortesía, extendiendo su mano mientras le dijo: “tenía mucho interés en conocerlo, lo esperaba para que almorzáramos juntos”.

Este 25 de julio, se reportó la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada en Texas, Estados Unidos. Foto: Archivo/El Universal

Exaltando la altura del capo, de más de 1.80 y su figura llena de fortaleza en aquel 2010, la controversial entrevista, abarcó temas familiares, resaltando su orgullo por sus hijos y lo difícil que era para él, mantenerse alejado de varios de ellos, como “El Vicentillo”.

Al cuestionarlo sobre las veces que ha sentido cerca de él al ejército, Zambada respondió contundentemente que en 4 ocasiones los había sentido sobre su cabeza: “Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo”, agregó.

También admitió tener pánico de que en algún momento pudiera ser arrestado, a tal grado de sugerirle a Scherer, el pensamiento de terminar con su vida, si eso sucediera, “Quiero pensar que sí, que me mataría”, señaló Zambada.

Durante aquel 2010, el capo tenía 60 años y en medio de la charla, confesó haber entrado al mundo del narcotráfico a los 16 años y que gran parte de su trayectoria se la debe a que tiene una ventaja sobre quienes lo han acechado, sabe cómo esconderse y domina el arte de huir, además de que sabe que es muy querido por la gente, que nunca lo ha traicionado.

Dentro de la conversación, destacó un escenario ficticio cuando mencionó: “Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió”.

Con el ejemplo antes mencionado, el periodista destacó que por cada narcotraficante encerrado, muerto o extraditado, ya habría alguno de sus reemplazos trabajando dentro de las organizaciones ocupando su lugar: “el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años”, destacó Scherer.





