La Tuna, el pueblo hogar de la madre de "El Chapo" Guzmán y lugar que lo vio nacer

Este 10 de diciembre se reportó la muerte de la madre de El Chapo Guzmán. María Consuelo Loera Pérez se hallaba internada en un hospital privado en Badiguarato, Sinaloa.

La mujer, de 94 años, quien entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 y le pidió intervenir para que pudiera ver a su hijo en Estados Unidos, habitaba en La Tuna, una población en Sinaloa de apenas unos pocos habitantes.

Consuelo Loera, mother of Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, has a big house in La Tuna, one of the 530 communities of Badiraguato. (Photo: Archive / EL UNIVERSAL)