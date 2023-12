Culiacán, Sin. En una clínica privada de la capital del estado, falleció la tarde de este domingo la señora María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo Guzmán", sin que se conozcan las causas de su ingreso al nosocomio para un tratamiento médico.

La señora María Consuelo, casada con Emilio Guzmán Bustillos, residente la mayor parte de su vida en la comunidad de la Tuna, en la sierra de Badiraguato, donde nacieron todos sus hijos, desde hace dos semanas había sido trasladada a Culiacán para su atención médica.

Según la información que se conoce de autoridades de seguridad, la tarde de este domingo, en una clínica médica que se ubica por la calle Escobedo en el segundo cuadro de la capital del estado, la señora esta falleció a la edad de 94 años de edad.

El día 21 de septiembre del 2001, doña Consuelo, en compañía de una de sus hijas, se dio a la tarea de divulgar la detención de uno de sus hijos de nombre Arturo Guzmán Loera, en el interior de un restaurante de comida china, en Culiacán, frente a su familia que festejaba los XV años de una de sus hijas.

Durante la pandemia de Covid-19, se conoció que la mamá del "Chapo"Guzmán se contagió del virus, por lo que estuvo en aislamiento y bajo tratamiento médico por espacio de tres semanas, hasta que logró curarse de este padecimiento.

El presidente López Obrador habló sobre el contenido de la carta que le fue entregada por la mamá del Chapó Guzmán durante su recorrido.

En esta pedía apoyo al presidente para que el gobierno mexicano interviniera en las gestiones con su homólogo en Estados Unidos para que le fuera permitido encontrarse con su hijo, Joaquín Guzmán Loera.

“Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite”, comentó el presidente.

