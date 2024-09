La razón por la que la "cerveza sin alcohol" no debería llamarse así, según Profeco

La cerveza, una de las bebidas alcohólicas más antiguas y ampliamente consumidas en todo el mundo, ha desempeñado un rol esencial en la cultura y gastronomía global a lo largo de la historia.

Su origen se sitúa en tiempos remotos, con evidencias que sugieren fermentaciones que datan de hace más de 7,000 años.

Lee también: Descubre los riesgos para la salud de beber cerveza a corto plazo

La técnica de elaboración de cerveza ha experimentado una notable evolución desde aquellos primeros días, pasando de métodos rudimentarios a procesos industriales altamente sofisticados.

La cerveza, una de las bebidas alcohólicas más antiguas. Fuente: Freepik.

¿Existe la cerveza sin alcohol? Esto dice la Profeco

Hoy en día, la cerveza se clasifica en tres categorías principales según su tipo de fermentación: Lager, Ale y espontánea. Sin embargo, surge una cuestión relevante en torno a las cervezas sin alcohol. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estas bebidas no deberían llevar el nombre de "cerveza" si no cumplen con las especificaciones establecidas.

Recientemente, la Profeco publicó un informe en la Revista del Consumidor que detalla la discrepancia entre las etiquetas de ciertos productos y su contenido real.

¿Existe la cerveza sin alcohol? Esto dice la Profeco. Fuente: Freepik

En un análisis de 19 marcas, se realizaron 343 pruebas para verificar el contenido alcohólico. Los resultados indicaron que no se puede denominar "cerveza" a un producto con menos del 2% de alcohol, ya que no se consideran bebidas embriagantes. Por lo tanto, estos productos deben ser etiquetados como "bebida sin alcohol" o "bebida no alcohólica". Las marcas que no cumplan con esta normativa serán retiradas del mercado.

La Profeco también señaló que los productos que incluyen términos como "light" o "0.0" en su nombre pueden ser válidos siempre que presenten un contenido alcohólico bajo, como el 3.5%; por lo que aconsejaron a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas y verificar el contenido energético antes de realizar una compra.

También te interesará:

La especia que es ideal para disminuir el dolor articular y la inflamación, según la ciencia

Descubre el secreto japonés para controlar el azúcar en la sangre y mejorar tu salud

Citrato de Magnesio: El secreto natural para reducir la fatiga y facilitar la pérdida de peso

akv