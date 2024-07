La fruta silvestre que actúa como un buen antiinflamatorio natural

Los especialistas en nutrición subrayan la importancia de una alimentación balanceada que incluya todos los nutrientes y minerales esenciales para potenciar y beneficiar el cuerpo humano. En este contexto, las frutas juegan un papel crucial gracias a su alto contenido de antioxidantes y vitaminas. Una de estas frutas, la mora, destaca por sus múltiples beneficios para la salud, entre los cuales se incluye su capacidad para actuar como un potente antiinflamatorio natural.

¿Qué beneficios aportan las moras?

Las moras son conocidas por su alto contenido de antioxidantes, los cuales ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes incluyen vitamina C, vitamina K y diversos polifenoles que contribuyen a la salud general del organismo. La vitamina C es particularmente importante, ya que no solo ayuda a estimular la producción de colágeno, sino que también refuerza el sistema inmunológico, favorece la cicatrización de heridas y mejora la absorción de hierro en el cuerpo según un estudio publicado en la revista de ciencias alimentarias Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Leer también: La fruta tropical que aporta hierro, potasio y sales minerales

La vitamina K, por otro lado, es esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Además, las moras contienen potasio, un mineral vital que ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, regula la función muscular y nerviosa, y contribuye a la salud cardiovascular.

¿Por qué las moras sirven como antiinflamatorios?

Una de las propiedades más destacadas de las moras es su capacidad antiinflamatoria. Los compuestos bioactivos presentes en estas frutas, como los flavonoides y antocianinas, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis. Al incorporar moras en la dieta, se puede contribuir a la reducción de la inflamación y al alivio de los síntomas asociados con estas condiciones.

Leer también: Sequía pega a producción de aguacate al sur de Edomex

El colágeno es una proteína fundamental para la estructura de la piel, huesos, músculos y articulaciones. Las moras son catalizadoras del colágeno, ya que la vitamina C presente en ellas estimula su producción en el cuerpo. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede llevar a la aparición de arrugas, flacidez en la piel y debilitamiento de cabello y uñas. Consumir moras regularmente puede ayudar a mitigar estos efectos, manteniendo la piel más firme y saludable.

¿De qué manera se pueden consumir las moras?

Una manera deliciosa y refrescante de incorporar moras en la dieta es mediante la preparación de una bebida natural o limonada de moras. Aquí te presentamos una receta sencilla con estos ingredientes:

1 taza de moras o frutos rojos

o frutos rojos Jugo de un limón

2 tazas de agua

Hielo

Menta

Miel o azúcar al gusto

Para prepararlos, sólo debes realizar esto:

Limpiar bien las moras. Cortar las moras en trozos si son grandes. Licuar las moras hasta obtener una preparación homogénea. Agregar el jugo de limón, la menta y el hielo al gusto. Endulzar con miel o azúcar según preferencia.