La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente, sintetiza un artículo de la revista Global de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuando una persona tiene diabetes, explican, no absorbe la glucosa adecuadamente y esta circula por su organismo, lo que puede generar graves problemas de salud.

Desde la Clínica Universidad de La Sabana (Colombia) precisan que existen factores de riesgo que favorecen la aparición de diabetes, como los antecedentes familiares, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Es por lo señalado que la alimentación ocupa un papel preponderante y es algo que no debemos descuidar.

Cuando la persona tiene diabetes sus niveles de glucosa (azúcar) en sangre son demasiado altos y esa glucosa proviene de ciertos alimentos llamados carbohidratos, de acuerdo a un informe de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Por lo tanto, explican sus expertos, elegir los alimentos correctos es una forma importante de mantener la glucosa en la sangre en un nivel que sea saludable.

En este marco, te contamos que en tu alimentación puedes incluir una extraña fruta tropical que previene la resistencia a la insulina y la diabetes. Se trata del chontaduro, un alimento originario de América Central y del Sur que es rico en proteínas, almidones, vitamina A, ácidos grasos Omega 3 y 6, calcio, fibra y aminoácidos esenciales, según un artículo del Instituto Mundial de Gastronomía.

Los componentes que contiene el chontaduro lo convierten en un gran aliado para la salud ya que, como aporta el Departamento de Química de la Universidad del Valle de Colombia, su alto contenido de fibra disminuye la velocidad en la que se absorben los carbohidratos. Es por eso que al sumarlo a nuestra alimentación ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y previene la resistencia a la insulina y la diabetes.