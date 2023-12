La desconocida fruta que puedes tomar en infusión y prevenir los problemas de visión

La fruta del albaricoque, conocida también como damasco, emerge como un poderoso aliado para la salud visual, especialmente en la prevención de problemas de visión que surgen con la edad. Este fruto posee una rica concentración de vitaminas y nutrientes esenciales para la salud ocular, pero oculta otros grandes beneficios. ¡Toma nota!

Conoce todos los beneficios que aporta el albaricoque

Vitaminas esenciales para los ojos

El albaricoque es una fuente importante de vitaminas A (beta-carotenos), C y E, según detalla la American Association of Retired Persons, nutrientes cruciales para mantener una buena salud visual. La vitamina A, en particular, es conocida por su capacidad de prevenir enfermedades graves y degenerativas de la visión, incluyendo patologías de la retina.

Leer también: Conoce la poderosa semilla ideal para prevenir las cataratas y mejorar la visión

Prevención de la degeneración macular

La vitamina A presente en el albaricoque es fundamental en la prevención de la degeneración macular, una condición que afecta la visión, específicmanete la capacidad de leer y visualizar detalles finos.

Protección contra las cataratas

Según la AARP (American Association of Retired Persons), un estudio de 2013 reveló que un mayor consumo de vitaminas C y E, ambas presentes en esta fruta, reduce significativamente el riesgo de desarrollar cataratas.

Leer también: 6 frutas de temporada deliciosas y saludables

Otros beneficios para la salud

Además de sus propiedades beneficiosas para la visión, el albaricoque ofrece otros beneficios para la salud general. Consumido natural, en compota, mermelada o deshidratado, aporta antioxidantes que protegen contra el daño celular y contribuyen a una mejor salud en general.

La mejor forma de aprovechar los beneficios del albaricoque

Procesar albaricoques para preparar infusiones puede ser una forma deliciosa y beneficiosa de aprovechar sus nutrientes. Estas infusiones pueden incorporar tanto la fruta fresca como deshidratada, y son una forma sencilla y placentera de cuidar la salud ocular.

Ten en cuenta que la Academia Nacional de Oftalmología de los Estados Unidos recomienda que todas las personas a partir de los 40 años se realicen un examen oftalmológico completo anualmente, como parte de una estrategia integral para preservar la salud de la visión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal