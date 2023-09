Consumir fruta de temporada tiene importantes beneficios tanto para la salud humana como para el medio ambiente. la madre naturaleza es tan sabia que nos ofrece frutos según la zona geográfica y los requerimientos nutrimentales de acuerdo a cada temporada del año. Respetar esta temporalidad también puede beneficiar a los agricultores locales, ya que fomenta la demanda de productos locales y frescos.

Leer más; Lonchera saludable para toda la semana

Como dato curioso hay que decir que un estudio publicado en la revista International Journal of Food Sciences and Nutrition comparó el contenido de vitamina C del brócoli de temporada y fuera de temporada. Encontraron que cuando está fuera de temporada solo aporta la mitad de este nutriente.

Tuna

Baja en calorías. Dos piezas aportan la tercera parte del requerimiento diario de fibra. Promueve la salud digestiva, se le relaciona con mejoras en el control de la glucosa y el colesterol. También, protege la mucosa gástrica por lo que se recomiendan en casos de gastritis.

Alimentos que cuidan tu hígado

Capulín

Ricos en vitamina A, B y C. Tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y artritis. Su aporte de antocianinas podría tener efectos positivos en la salud cerebral, mejorando la memoria y la función cognitiva.

Leer más: Qué pasa en tu cuerpo si dejas de consumir sal en exceso

Capulines are a kind of cherry - Photo: File photo/EL UNIVERSAL

Guayaba

Es uno de los alimentos más ricos en vitamina C. Tres guayabas aportan cinco veces más vitamina C que una naranja. Algunos compuestos bioactivos de la fruta y sus hojas han mostrado tener efectos antimicrobianos contra algunos patógenos. Pueden ayudar a promover la salud digestiva y a prevenir el estreñimiento.

¿Cómo elegir frutas y verduras adecuadamente?

Granada

Muy baja en calorías, rica en fibra y antioxidantes. Puede ayudar a prevenir o tratar factores de riesgo de enfermedades, como hipertensió, colesterol alto, estrés oxidativo y glucosa elevada. Algunos de sus componentes como los polifenoles pueden ejercer efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos.

Leer más: ¿Qué comer para tener una mente saludable?

Frutas y verduras de otoño y sus beneficios

Sandía

Tiene un alto contenido de agua, lo que la convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado. Su aporte de vitamina A y antioxidantes como la vitamina C y el betacaroteno, favorecen la salud visual y la prevención de problemas oculares relacionados con la edad.

9 alimentos diuréticos

Higo

Los higos aportan vitamina A, K, B6, ácido fólico, potasio, calcio, magnesio y hierro. A pesar de su dulzura, tienen un índice glucémico relativamente bajo debido a su contenido de fibra, lo que además de favorecer la salud digestiva, puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre.

Leer más: 7 alimentos que aportan grasas saludables

foto: Couleur en Pixabay

Fruta sí, jugos no

Todos los jugos (naturales y envasados) son considerados por la Organización Mundial de la salud como azúcares libres. La ingesta máxima sugerida de este tipo de azúcares es de 50 gramos por día, un vaso de 240 mililitros de jugo cubre el 50% de esta recomendación.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters