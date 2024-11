La clave para una vida sana después de los 60 años; ¿cuántos pasos dar al día, según expertos de Harvard?

Caminar es uno de los ejercicios más accesibles y efectivos, y su importancia crece con la edad. Según investigaciones de la Universidad de Harvard y otras instituciones, aumentar la actividad física diaria, especialmente a través de pasos, puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida después de los 60 años.

Pero ¿cuántos pasos al día son necesarios para mantenernos saludables?

Además de activar tu cuerpo durante unos minutos, disminuye el estrés, la ansiedad y ayuda a restablecer vínculos con la comunidad. Foto: Pixabay

¿Cuántos pasos dar al día después de los 60 años?

Estudios recientes indican que caminar al menos 7 mil pasos al día puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. Esta cifra, respaldada por estudios del Journal of the American College of Cardiology y de la Universidad de Harvard, equivale aproximadamente a recorrer 5 a 6 kilómetros, dependiendo de la longitud promedio de la zancada (76 cm en hombres y 67 cm en mujeres).

El profesor Antonio Clavero-Jimeno, de la Universidad de Granada, España, enfatiza que la clave no radica en alcanzar un número exacto, sino en incrementar progresivamente la actividad física. Según Clavero, “cada paso cuenta, especialmente en personas mayores, ya que incluso aumentos pequeños en el número diario de pasos generan beneficios significativos”.

Un estudio adicional, publicado en JAMA Internal Medicine, señala que caminar más de 4 mil pasos diarios ya reduce el riesgo de mortalidad en mujeres mayores. Sin embargo, las mayores reducciones se observaron a partir de los 7 mil 500 pasos diarios.

Caminar es una práctica sencilla con efectos profundos en nuestra salud y felicidad. Fuente: Freepik.

¿cómo progresar de manera segura?

No todos los adultos mayores pueden comenzar con grandes distancias o altas cantidades de pasos. Los expertos recomiendan fijar metas alcanzables y avanzar gradualmente. Un aumento de 500 pasos adicionales al día puede mejorar la salud de personas con bajo nivel de actividad física.

Además, aquellos con fragilidad física pueden necesitar estrategias específicas. Un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise concluye que las personas frágiles podrían requerir más pasos diarios para obtener beneficios similares a los de personas más robustas.

Consejos prácticos para mantenerte activo después de los 60

Establece metas alcanzables: Comienza con lo que te resulte cómodo y aumenta gradualmente.

Integra la caminata en tu rutina: Paseos cortos tras las comidas o al aire libre pueden sumar pasos fácilmente.

en tu rutina: Paseos cortos tras las comidas o al aire libre pueden sumar pasos fácilmente. Mejora tu velocidad : Realiza intervalos de caminata rápida para fortalecer tu cuerpo.

: Realiza intervalos de caminata rápida para fortalecer tu cuerpo. Consulta a un especialista: Si tienes limitaciones físicas, busca orientación profesional para diseñar un plan seguro y efectivo.

Mantén una actitud positiva: Celebra cada progreso, por pequeño que sea.

