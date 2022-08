La Casa del Dragón presenta al sádico villano de su primera gran guerra en tráiler del episodio 3

En tan solo dos capítulos, La Casa del Dragón parece haber establecido que tanto sus héroes como villanos pertenecen a la propia familia Targaryen y la corte que les rodea. Sin embargo, un nuevo y aterrador adversario al que ya se hizo mención en el primer eposidio se presentaba al final de la segunda entrega. Un enemigo sádico y temible del que ahora, gracias al nuevo adelanto de la serie, se muestran nuevos detalles.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que está a punto de llegar a la serie uno de los personajes más pintorescos de la Fuego y Sangre, la novela de George R.R. Martin en cuyos pasajes se basa La Casa del Dragón. Se trata de Craghas Drahar, alias el Benefactor de los Cangrejos, un pérfido caudillo pirata cuyo debut tiene lugar en el episodio uno y cuyo objetivo es el de en nombre de la tres Ciudades Libres (Lys, Myr y Tyrosh) atacar a los navíos en los Peldaños de Piedra, socavando así las principales y más importantes rutas comerciales para el reino de Poniente.

Sin embargo, a pesar de que su aparición fue muy fugaz, el nuevo avance del tercer capítulo de la serie parece ofrecer nuevos y aterradores detalles sobre este inmundo y sanguinario corsario que tiene la infame costumbre de clavar a sus víctimas en las pasarelas de los barcos derrotados para que tanto los cangrejos como otras criaturas marinas las devoren vivas.

Así, este clip, de apenas un minuto de duración, muestra el temible conflicto que surgirá entre las huestes dirigidas por Corlys Velaryon y Daemon Targaryen y el Benefactor de los Cangrejos que ya se dejó entrever en la conversación final que los dos primeros mantuvieron en Marcaderiva.

El renegado hermano del rey Viserys y su antiguo consejero naval se unen a espaldas del monarca para confrontar la amenaza que supone este infame príncipe myriense y que dará lugar al preludio de la legendaria Guerra de los Peldaños de Piedra la cual se prolongará por casi una década.

Y es que, tal y como puede verse en las trepidantes imágenes del avance, este siniestro personaje, que oculta su rostro tras una enigmática máscara de metal, parece más que decidido a poner en jaque a la familia más poderosa de Poniente. Y para ello, sembrará el caos y el terror en el reino a través de la tortura de todos cuantos osen oponérsele, clavándolos a un tablón él mismo.

Una aterradora muestra de su poder y de cuanto está dispuesto hacer para alcanzar sus planes. No en vano, las secuencias del segundo episodio mostraban cómo tras abordar los navíos de Velaryon y destruirlos, no duda en dar de comer a los cangrejos no solo los cadáveres de la tripulación, sino también algunos infelices marineros aún moribundos.

Claro que no es lo único que muestra el adelanto, ya que también deja ver la cada vez más tensa relación entre el rey Viserys y su hija, Rhaenyra Targaryen, quien harta de ser un títere bajo los designios de su padre, emprende su propio camino a lomos de su caballo para ser dueña de su destino.

Ambientada 200 años antes de los hechos acontecidos en la serie original, concretamente 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, La Casa del Dragón cuenta en su reparto con Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno y Steve Toussaint, entre muchos otros.

