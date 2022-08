La Casa del Dragón: Las repugnantes curas de Viserys tienen base real

‘La Casa del Dragón’ ha recordado algo de suma importancia: un catarro, un pequeño corte o una leve lesión podían provocar la muerte en la Edad Media. A pesar de ambientarse en un mundo de fantasía, no deja de ser una serie inspirada en el medievo. El segundo episodio de la primera temporada ha dejado una impactante escena sobre una repugnante práctica médica no apta para aprensivos. Ahora bien, dicha forma de realizar la medicina tiene base real.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo, titulado ‘El príncipe canalla’, ofrece una escena que muestra lo importante que fue el descubrir los poderes curativos del alcohol, así como lo importante fueron los descubrimientos de elementos fundamentales para la medicina como el agua oxigenada, el Betadine o la penicilina. Esto puede verse en la forma que se trata una infección que desemboca en gangrena.

El rey Viserys I (Paddy Considine) ha tenido muchas dificultades para sentarse en el Trono de Hierro, pues nunca ha podido evitar hacerse pequeños cortes en el cuerpo con las espadas fundidas de los enemigos Targaryen derrotados que componen el colosal símbolo del poder máximo en Poniente.

Dicho sitial ha herido a todo aquel que no está en condiciones de dejar sus posaderas sobre él, ya que las espaldas sobresalen en todas direcciones y sus filos siguen, en la mayoría de casos, punzantes listos para lacerar y cercenar la carne. Se trata de una manera simbólica de mostrar cómo el que se sienta en el trono es el más fuerte de Poniente... y también de que está en la posición más peligrosa de los Siete Reinos.

Es evidente que su hermano Daemon (Matt Smith) o su primogénita Rhaenyra (Emma D’Arcy) pueden tener más fácil el poder sentarse sobre el Trono de Hierro, lo que simboliza que ya no es el monarca que poder y autoridad absoluta de antaño. Desafortunadamente, el sitial no es el asiento más limpio donde colocarse y, en el episodio 1x02, puede verse cómo un corte en el dedo meñique provoca algo tan extremo como una gangrena.

Con fuertes dolores, propios de la descomposición en vida, Viserys I pide ayuda a los maestres, quienes le recomiendan limpiar la herida con gusanos, los cuales se arrastran sobre los dedos para devorar carne muerta. La escena es repugnante, pero recuerda que, efectivamente, en la Edad Media, era una técnica que se utilizaba para combatir las infecciones.

En el episodio, Viserys se muestra un poco inquieto ante la idea de meter su mano en un cuenco de gusanos y dejar que estos se coman parte de ella. No obstante, el maestre le explica que las larvas de dichos insectos ayudarán a eliminar la carne muerta y así evitar la infección. Esto se supone que limpia mejor que cualquier líquido o exfoliante y permite que la carne viva se cure sola.

Las larvas de mosca, también llamadas gusanos, han sido utilizadas por el humano para el desbridamiento de heridas durante siglos, remontándose a los curanderos mayas que empapaban vendajes en sangre animal para atraer a las moscas y fomentar así la infestación de gusanos. Fue una práctica popular a lo largo de los siglos y se llegó a pensar en que era un tratamiento milagroso hasta la década de los 30 del siglo XX, cuando los antibióticos se terminaron por imponer en todo el mundo.

A pesar de que pueda causar impresión, lo cierto es que esta práctica no está del todo descartada. Dado que se está viviendo una época de surgimiento de bacterias resistentes a los antibióticos, varios médicos han vuelto a recurrir a esta práctica que, aunque cause repugnancia, cierto es que está científicamente probada. Las larvas de mosca se usan actualmente para cierto tipo de lesiones e infecciones, al ser efectivas para eliminar el tejido dañado. El secreto es que estos insectos segregan sustancias que tienen propiedades antibióticas naturales, lo que no solo ayuda a tratar las infecciones, sino que promueve el crecimiento de piel nueva.

Una escena que recuerda lo que ya dijeron los showrunners sobre la representación de la Edad Media en la ficción y que han demostrado recientemente con el propio Viserys, quien rechazó contraer matrimonio con una niña de 12 años. Es también una muestra más que recuerda lo esencial que han sido ciertos descubrimientos científicos.

