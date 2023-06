Joven compró abrigo usado y lo que encontró en el bolsillo la impactó

Los bolsillos de las prendas suelen tener guardados objetos como dinero, algún ticket o un papel importante que se perdió y que tiempo después aparece en alguna prenda. Es habitual que no haya mucha demora si la prenda se usa con frecuencia porque al momento de introducirla en el lavarropas se suelen revisar todos los recobecos.

Lee también: "Una gatita que le gusta el mambo": Bellakath sorprende a alumnos en graduación de CCH Naucalpan

Pero una persona que puso su abrigo en venta y terminó en manos de una joven, pero olvidó quitar lo que había en los bolsillos. Una joven que llegó al local con la intención de comprarse una chaqueta, terminó llevándose una sorpresa por lo que encontró y no dudó en compartirlo en TikTok.

Chaqueta. Fuente: Pexels

Todo ocurrió cuando la joven tenía la intención de comprarse una chaqueta ya usada y encontró en internet un modelo que le gustó. Se venía el invierno por lo que necesitaba un abrigo para hacerle frente a las bajar temperaturas entonces su madre accedió a comprar la prenda según contó en TikTok.

Lee también: ¿Una gatita con flojera? Critican actitud de Bellakath en marcha Pride 2023

Una vez que llegó el paquete, no dudó en probársela y si bien creyó que le quedaba un poco grande, finalmente le quedó perfecta. Se grabó con la intención de subirlo a TikTok pero al momento de meterse las manos en los bolsillos, se dio cuenta que había algo.

Según mostró en TikTok, había varias monedas y papeles asiáticos, aunque no estaba segura si provenían de China o de otro país de ese continente. Lo más impactante fue una jeringa usada. "No lo puedo creer, me dio cosita", contó en la red social.

Su video tuvo muchas reproducciones en TikTok y finalmente contó que tiró la jeringa porque está segura que se había usado con droga. La situación fue muy desagradable para ella, pero finalmente recibió el apoyo de los internautas que le recomendaron deshacerse del objeto que se utiliza en hospitales e inyectables.

Con información de Laura Guevara