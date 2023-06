FOTOS: Así lucía Wendy Guevara antes de convertirse en influencer

Durante las últimas semanas, el nombre de Wendy Guevara no ha parado de sonar en redes sociales, en especial, por su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México”.

Si bien la influencer es una de las consentidas por parte de la audiencia, lo cierto es que ya se había hecho de la fama por sus propios méritos. En 2017, la guanajuatense se viralizó junto a Paola Suárez por un hecho curioso.

Las famosas se dieron a conocer como “Las perdidas”, ello luego de grabar un video en el que relataron haber sido abandonadas en un lugar desconocido para ellas mientras esperaban reunirse con unos “amigos”.

Gracias a su carisma y personalidad, Wendy Guevara se ganó el cariño de miles de fanáticos a quienes les ha confesado parte de su pasado: desde su infancia hasta su transformación sexual.

El antes y después de Wendy Guevara, la consentida de "La Casa de los Famosos"

Wendy Guevara nació un 12 de agosto de 1993 y sus padres la registraron bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas.

Por medio de sus videos en vivo, la influencer ha relatado que su preferencia sexual no se definió a raíz de un abuso sexual, como sucedió en algunos casos de sus amistades cercanas.

En realidad, desde pequeña le gustaban las muñecas y era consciente de que tenía comportamientos que se esperarían de una niña, y de los cuales sus padres eran testigos.

En la adolescencia, la integrante de “Las perdidas” decidió asumir su identidad y gracias a Angélica Vale adoptó el nombre con el que se daría a conocer en internet y el resto del mundo.

La también empresaria se inspiró en Wendy Nayeli, personaje de Vale en la telenovela "Amigas y rivales".

En una entrevista para el canal "Keeping up with LA DIVAZA" en YouTube, Guevara confesó que no se asume como mujer, sino como una chica transexual.

La inventora las frases “resulta y resalta”, “soporta panzona” o “traigo chismecito”, se muestra orgullosa de sí misma y muy cómoda con quien es en la actualidad.

Por supuesto, sus admiradores no dejan de adular el impactante cambio físico y la felicidad que transmite en sus diferentes plataformas.

