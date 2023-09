Jaime Maussan revela supuesta experiencia con la Virgen de Guadalupe: "no me lo imaginé, fue real"

Jaime Maussan es considerado uno de los investigadores más polémicos de México. El periodista ha dedicado gran parte de su vida al descubrimiento de vida en otros planetas, y en el campo se ha llevado más de una sorpresa.

Comenzó su trayectoria en el ámbito deportivo, y no fue hasta que Billy Meier presentó pruebas sobre extraterrestres que su trayectoria tuvo un giro radical. En la actualidad, es uno de los ufólogos mexicanos más destacados.

Pero su ímpetu curioso no sólo lo ha llevado a ser un experto en ovnis, sino que también realiza otras investigaciones de corte religioso, como la que hizo sobre la Virgen de Guadalupe.

Jaime Maussan, ufólogo mexicano. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Jaime Maussan: ¿Desde qué año comenzó sus investigaciones acerca de ovnis?

¿Jaime Maussan habló con la Virgen de Guadalupe?

En entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Jaime Maussan reveló que la Virgen de Guadalupe le habló, ello le hizo cuestionar las creencias religiosas con las que fue criado.

De acuerdo con el ufólogo, tras una “mala” experiencia con su padre, él y su familia se convirtieron en católicos, por lo que desde pequeño se le inculcó la liturgia.

Con plena carrera en ascenso, en 1991, junto con su equipo, logró acceder al camerino de la Virgen y vivió un momento inexplicable.

“Se nos dio acceso al camerino de la Virgen después de uno o dos años de solicitarlo. Estábamos haciendo un video y queríamos ver los ojos, en los ojos está reflejado Juan Diego, todos los personajes que estaban ahí... es una cosa excepcional”, dijo.

El periodista observó cada detalle de la silueta, pero misteriosamente se enganchó en los ojos de la “Guadalupana” con ayuda de una cámara.

“A las tres de la mañana todos mis compañeros salieron a tomar un café y fumar un cigarro… yo me quedé solo con ella, estaba viendo el monitor que era pequeño y empecé ve de cerca los ojos, las pestañas y vi que todas las pestañas tienen diferentes tamaños. Empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos, me metí en el iris”, recordó.

De pronto escuchó una voz y aseguró que bien pudo tratarse de la Virgen de Guadalupe hablándole.

“Hubo un momento muy profundo. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza. Me dijo ‘¿qué quieres de mí?’ como vigorosa y un poco enojada. Yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue real”, añadió.

Leer también ¿Existen? Martha Higareda y Jaime Maussan cuentan "verdad oculta" sobre ovnis en YouTube

Jaime Maussan quedó en shock, pero el suceso lo llevó a cuestionar sus creencias. Y es que el investigador señaló que, pese a haber crecido influenciado por la religión, él pensaba que la Virgen era un invento de los conquistadores.

“Yo al principio no creía en la Virgen, pensé que había sido pintada, era un engaño de los españoles. Y ahí comprendí que ella se aparece, genera este fenómeno para salvar al pueblo de México”, concluyó.

Este martes 12 de septiembre, Jaime Maussan encabezará la audiencia sobre el fenómeno OVNI en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.

En el evento se discutirán las diferentes perspectivas que han surgido en Estados Unidos sobre el hallazgo de restos no biológicos y supuestas naves extraterrestres.





También te interesará

El licuado que te ayudará a aumentar masa muscular en solo unos días

VIDEO: Niña no puede con el regreso a clases y "cae" de sueño de camino a la escuela

Cadena de estafas: Reportes de fraudes por boletos de conciertos aumentan 475%; "swifties" de Guatemala no son caso aislado

foh