Interpol: Estas son las posibles canciones que tocaría la banda estadounidense en el Zócalo CDMX

Interpol, la famosa banda de rock estadounidense, ofrecerá un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera la presencia de aproximadamente 300 mil personas.

La cita está programada para el sábado 20 de abril a las 7pm. Se les recomienda a los asistentes llegar temprano para pasar por los controles de seguridad y encontrar un buen lugar en la plancha del Zócalo.

Asimismo, el público solo podrá ingresar por las avenidas 20 de noviembre y Pino Suárez. Además, se cerrará la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 del metro.

Lee también: ¿Quieres ver el concierto de Interpol en CDMX? Los mejores hoteles y terrazas en el Zócalo

Aunado a ello, se realizarán estrictos controles de seguridad y se prohibirá el acceso si cuentas con objetos o sustancias, incluyendo bebidas alcohólicas, drogas, objetos punzocortantes y pirotecnia.

No obstante, aquí te presentamos una lista de reproducción con algunas de las canciones más populares de la banda.

Estas son las canciones que podría tocar Interpol en el Zócalo

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio de interpol se encuentran algunas de su último álbum como: "The Other Side Of Make Believe", como "Toni", "Fables", "Mr Credit", "Into the Night", "Passenger" y "Gran Hotel".

Lee también: Anuncio de concierto gratis de Interpol en el Zócalo CDMX desata furor con los mejores memes

Además de algunos clásicos como: "Evil", "Obstacle 1", "Rest My Chemistry", "All the rage back home", "C'mere", "Slow Hands", "PDA", "Narc", "The Heinrich Maneuver", "Pioneer to the falls" y "No I in threesome Not Even Jail".

Finalmente, la cuenta de Instagram de Cultura Ciudad de México ha creado una playlist con estas posibles canciones en la plataforma de Spotify, así que prepara tus audífonos y sumérgete un poco en la discografía de esta gran banda neoyorkina antes del concierto.

También te interesará:

Luna Rosa 2024: ¿Qué es y cuándo ver el fenómeno astronómico de abril?

El tónico circulatorio natural que mejora la circulación sanguínea

Estas son las mejores frases de 'El principito' para mandar por WhatsApp

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr