Interpol en CDMX: Los mejores memes que dejó el concierto de la banda estadounidense en el Zócalo

El esperado concierto de Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México fue mucho más que música; un festival de ingenio y humor que inundó las redes sociales con memes ocurrentes y contagiosos. Desde la edad de los fanáticos hasta los looks extravagantes, los internautas no dejaron piedra sin remover a la hora de hilaridad.

Antes incluso de que la banda subiera al escenario, las redes sociales estaban impacientes, creando un sinfín de memes que anticipaban el espectáculo.

La espera desde temprano en la Plaza de la República se convirtió en combustible para la creatividad, con imágenes y comentarios que oscilaban entre lo hilarante y lo emocionante.

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

Uno de los momentos de la noche fue la comparación entre el concierto de Interpol y el de Madonna, ambos celebrados en la misma fecha en la Ciudad de México.

Los memes sobre las diferencias entre los fans de cada artista y las peculiaridades de cada evento se multiplicaron, añadiendo un toque de humor a la rivalidad musical.

Los fans de Interpol topándose con los fans de Madonna hoy en las correspondencias del Metro: pic.twitter.com/irvtpCNNOG — When I was very young... ⭕ (@DimeMarkin) April 20, 2024

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

Entre los momentos más destacados de la noche estuvieron los temas "Evil","Rest My Chemistry" y "All the Rage Back Home", que resonaron en el corazón de la capital mexicana y encendieron la pasión de los asistentes, tanto en el Zócalo como en las plataformas digitales.

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

Hasta los internautas más sensibles se hicieron presentes en los memes.

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

Los capitalinos y fans de Interpol quedaron fascinados con el evento, incluso llegaron a expresar el deseo de que el vocalista se convirtiera en el nuevo presidente.

Los Simpson predijeron a Interpol cerrando su concierto en el zócalo de la CDMX: pic.twitter.com/rpyPsN58WF — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 21, 2024

Incluso los Simpson se hicieron presentes en los memes, ya que la banda neoyorquina finalizó su show con la canción 'Stella Was A Driver And She's Always Down"

Los mejores memes que dejaron los internautas después del concierto de Interpol. Foto Captura de pantalla.

