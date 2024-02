Influencer acusa a Profeco por "intento de multa" de más de 5 mdp tras "publicidad engañosa"

La influencer Pamela Moreno se volvió viral en redes sociales, luego de dar a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la intentó multar por más de 5 millones de pesos por presunta "publicidad engañosa".

Por medio de TikTok, la joven expuso el caso, mostrando el comunicado y los PDF que la agencia del gobierno le envió.

“Hace un tiempo hice un video acerca del disco menstrual [...] lo compré en Estados Unidos, es una marca que no venden acá, y nunca mencioné la marca en el video porque no la venden aquí”, dijo la tiktoker.

Lee también Óscar Mario Beteta se despide de Grupo Fórmula tras 30 años en la empresa; revela nuevo destino

Aunado a ello, detalló que la Profeco le envió un documento PDF, describiendo el por qué se trataba de “publicidad engañosa”; sin embargo, la joven explicó que no es así: “En los comentarios la gente me preguntaba de dónde era el disco menstrual y yo les ponía la marca, porque pues así sea hace, no estoy haciéndoles publicidad”.

Asimismo, aclaró que no tuvo que pagar dicho monto debido a que contestó el comunicado de la Prefeco antes de las 24 horas.

Finalmente, aseveró que “ya se la traen contra mí”, pues es la segunda ocasión que le sucede algo similar a la influencer.

Lee también Memo Aponte genera polémica en redes por cosplay de "Bluey" y desata ola de memes

¿Cómo ser multados por la Profeco? Influencer lo explica

Por su parte, en otro video, Pamela dio a conocer unos tips para evitar ser multados por la institución. "Tienes que poner "#publicidad" en el producto regalado que vayas a mostrar, en la descripción de tus videos o en algún lugar visible".

"Te hayan pagado o no (por mostrar el producto) lo tienes que poner en la descripción", agregó.

Finalmente, detalló que si solo se trata de una reseña debes poner "#opiniónpersonal". "La transparencia es algo muy importante".

También te interesará:

Estos son los 5 beneficios de la sábila que no conocías

Estas son las contraindicaciones de consumir cúrcuma todos los días

Ayuda a tus riñones a eliminar toxinas con este jugo natural a base de manzana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr