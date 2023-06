Ibai Llanos recupera su cuenta de YouTube y cuenta qué pasó en su canal

Hace unos días el canal de YouTube del streamer Ibai Llanos fue hackeado. En un video que tituló “Ayer me hackearon el canal” explicó lo que realmente sucedió, ya que en un inicio se creyó que Tesla o Elon Musk eran los responsables.

Al principio cuenta que tenía contenido para subir en su canal; no obstante, alrededor de las 10:00 horas se percató de que ya no tenía acceso a la plataforma, cosa que también lo notó su editor quien le preguntó si había cambiado la contraseña.

“Era un día ´importante´ para mi canal de YouTube porque habíamos subido un video que grabamos en la calle [...], para mi sorpresa alguien me había sacado de mi cuenta a lo que sorprendentemente mi editor me pregunta si había cambiado mi contraseña y le dije que no”, explicó.

Al percatarse de esto, ambos dieron aviso a YouTube, pero no obtuvieron una respuesta inmediata. Una hora más tarde, es decir, a las 11:00 horas se empezó a transmitir un “En Vivo” de Elon Musk y la cuenta cambió de llamarse Ibai a Tesla US.

Lo anterior, hizo sospechar a sus seguidores de que el responsable del hackeo fue Elon Musk; sin embargo, no fue así.

¿Qué pasó con la cuenta de YouTube de Ibai Llanos?

En su video “Ayer me hackearon el canal”, comentó que todo se trató de una estafa. A través del video de Musk se pusieron unas ligas que enviaban a un evento de Bitcoin, en donde supuestamente si mandabas una cantidad te regresaban el doble.

“En definitiva, muy mala suerte y me han jodido bastante el domingo y el día porque les intentaron jugar una estafa y por mi parte he intentado comunicar en mis redes que el canal me lo habían hackeado”, dijo.

Asimismo, explicó que no le borraron todos sus videos sino que más bien su editor los puso en privado por seguridad, para luego volverlos a publicar. Es así que su cuenta quedó recuperada y las autoridades de YouTube ya se encargan en dar con los responsables.

