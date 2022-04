Hijo de AMLO pide a Elon Musk borrar bots; Salinas aplaude "valentía" en compra de Twitter

El empresario Elon Musk llegó a un acuerdo este lunes para adquirir la red social Twitter por aproximadamente 44 mil millones de dólares, una verdadera fortuna. Ante ello, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, pidió que el empresario "limpie y borre todos los malvados bots".

A través de Twitter, José Ramón sugirió al fundador de SpaceX que limpie la administración de Twitter México, ente los "políticos corruptos".

"@elonmusk: Ahora que eres el gran propietario [email protected] puedes hacer cambios asombrosos en esta genial plataforma. Limpie la administración @TwitterMexico y borre todos los malvados bots malvados que usan los políticos corruptos. Por el bien de la libertad, por la fraternidad universal", escribió el hijo del mandatario.

Es importante recordar que la administración López Obrador ha emplazado varias veces a Twitter México a explicar cómo gestionan la red, al acusar que está llena de "bots" o cuentas automatizadas, a diferencia de Facebook.

Incluso, desde la conferencia mañanera del Presidente López Obrador se ha dicho que los administradores de Twitter México son panistas.

