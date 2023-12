Hija de "Amparín" Serrano lleva "Virgencita" de tres metros a la Basílica de Guadalupe

Minnie West, hija de Amparín Serrano, realizó una “Virgencita” de 3 metros de altura, la cual fue llevada a la Basílica de Guadalupe.

Por medio de Instagram, la hija de la fundadora de Distroller compartió el proceso de la creación de la figura, la cual es “en homenaje a mi mamá”.

“Este año para el día de la virgen quise hacerle un homenaje a mi mamá.. el reto: hacer una virgen de 3 metros y lograr ponerla cerca de la basílica…. ¿Me pueden hacer una virgen de 3 metros en 20 días ?”, se lee en la publicación.

En el video se aprecia el primer momento en que la gran figura fue construida hasta ser llevada al recinto.

Aunado a ello, presumió que logró el reto y aprovechó para mandarle un mensaje a su mamá. “Ma, lo logramos!! esto es para ti… ¡Te extraño como no tienes idea! Nunca me va a caer el veinte de que no estás conmigo. No hay homenaje en el mundo que te pueda hacer que sea suficiente pero por lo pronto, está virgen paseo por todo cdmx hasta llegar al museo de la basílica donde mucha gente podrá ir a ver y apreciar lo que construiste y lograste! Te amo de aquí a la luna, de regreso y de rodillas!”, expresó.

Finalmente, invitó a las personas a visitar a la Virgen, que estará en el museo de la Basílica hasta el 11 de enero.

¿Quién era "Amparín" Serrano, creadora de Distroller?

Amparo Serrano, conocida como Amparín , era diseñadora por la Universidad Anáhuac. Creó la marca "Distroller" que abarcaba desde cuadernos hasta juguetes, con la famosa imagen de “Virgencita Plis”.

Amparín fue hija de Amparo Espinosa Rugarcía, exmiembro del consejo ejecutivo del entonces Bancomer; su papá era Julio Serrano. Tiene dos hijas: Camila y Minnie.

Brevemente fue integrante del grupo Flans a mediados de los 80.

