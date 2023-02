Héctor Suárez Gomís arremete contra Luisito Comunica por video del AIFA: “ya estás huev**”

Luisito Comunica estuvo en el centro de la conversación en días pasados por un video que grabó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el que resalta las cualidades de la terminal aérea que se ubica en Zumpango, Estado de México.

“Se estarán preguntando por qué no había ido a conocerlo antes, la verdad no había tenido la necesidad, no hay muchos vuelos que hoy por hoy salen de ese aeropuerto, pero hoy encontré un tremendo ofertón al que no se le podía decir que no, vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún”, detalló.

Entre los aspectos que el youtuber destacó que la decoración y el concepto de los distintos baños, así como la tienda donde se venden crocs. Su reseña generó críticas y burlas. De hecho, Héctor Suárez Gomís dedicó un fragmento de su programa en Atypical Te Ve a hablar sobre el influencer y la reacción que éste tuvo a los comentarios negativos.

“Oye, Luisito, ¿Luisito? Ya estás huevoncito como para pedirnos que te digamos Luisito, ¿no?”, comenzó Suárez Gomis.

El conductor y comediante cuestionó a Luisito Comunica sobre la respuesta que dio a quienes criticaron su video y lo calificaron de hacer propaganda en favor del AIFA, luego de que éste les recomendó “comer una polla”.

“¿Sabes qué hubiera hecho un verdadero comunicador? No uno que comunica, uno de verdad, de cepa, un verdadero comunicador, Luisito, no se hubiera emocionado por los baños, ni por las pantallas, ni por las escaleras eléctricas, ni por la tienda de crocs, ¿quieres ser un verdadero comunicador? Pues empieza por decir la verdad”.

El “Pelón Gomís” invitó al youtuber a develar que el AIFA no es un aeropuerto rentable, ni funcional: “no era la solución y no resuelve los graves problemas de la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no hacer caso de las recomendaciones de los especialistas y prefiero organizar un “evento populachero” para decidir el destino del NAICM.

“Decir pendejadas, Luisito, no es comunicar, por eso te fueron encima por su video, que más que video parece propaganda”, agregó.

Luisito come polla! Oye @LuisitoComunica, ¿Recomendaste q comamos polla por la cantidad kilométrica de polla q tuviste q comer antes de hacer tu video en el AIFA?

¿Polémica por el video de Luisito Comunica sobre el AIFA?

En su canal de YouTube, Luisito Comunica compartió el video “Así es el nuevo aeropuerto de México: AIFA | ¿Es tan malo cómo dicen?” en el que expone sus impresiones al viajar de esta terminal aérea.

En el principio de su video, el youtuber detalló que optó por viajar por el AIFA por el ahorro que suponía viajar desde el Valle de México a Cancún, debido a que tuvo que cotizar el viaje de un día para otro.

“La tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos mexicanos, dos mil dólares. Estos mismos tres vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando, Escúchenme bien, 7 mil 854 pesos, unos 360 dólares”, agregó.

Además, agregó que todas las opiniones que daría sobre al AIFA serían completamente de él: “cosas que me fascinen las voy a decir como tal, cosas que no me agraden, las voy a decir también, no es pagado por nadie, nadie me está dando nada. Todo lo que diga en este video, sea bueno o sea malo, será enteramente mi opinión”.

