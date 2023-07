Greta Gerwig, de Barbie, es elegida como directora para dos películas de "Las crónicas de Narnia"

La directora de la película "Barbie", Greta Gerwig, tiene un trato para “dirigir al menos dos películas” de "Las crónicas de Narnia" en Netflix, según información del sitio “The New Yorker”.

“Su ambición (de Greta Gerwig) no es ser la directora más grande, pero sí una directora importante de grandes estudios”, puntualizó su agente al informe de The New Yorker. Además de ello, no se tiene más información sobre cuándo se empezaría con la producción.

La plataforma de streaming llegó a un acuerdo con The C.S. Lewis Company para producir películas y series basadas en los libros hace casi cinco años. Se desconoce oficialmente qué historias y tramas adaptarán las dos películas, así como cuándo arrancará del rodaje y las fechas de estreno de los filmes.

Cabe recordar que Netflix adquirió los derechos sobre las siete novelas de “Las crónicas de Narnia” en el año 2018. El encargado del guion este reboot será Matthew Aldrich (“Coco” y “Lightyear”).

¿Dónde ver “Las crónicas de Narnia” en streaming?

Los libros de C. S. Lewis. llegaron por primera vez al cine en el año 2005 con la adaptación de “Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario”, dirigida por Andrew Adamson. Posteriormente, se lanzaron otros dos filmes basados en esta saga literaria.

Las películas se pueden disfrutar en la plataforma de Disney Plus.

