FOTOS: Así era la iglesia de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde se cayó el techo

El techo de una iglesia en Tamaulipas se derrumbó dejando decenas de lesionados, mientras que otras personas se reportan bajo los escombros. Los hechos ocurrieron este domingo en la Parroquia de la Santa Cruz ubicada en Ciudad Madero.

Aunque hasta el momento no se tiene un reporte oficial de personas lesionadas, en la página oficial de Facebook la parroquia ha comentado que no tienen cuentas bancarias para apoyo a los heridos.

Autoridades confirmaron la muerte de, por lo menos, dos mujeres y un bebé.

⭕️🧑‍🚒 #ProtecciónCivilTamaulipas participa en el rescate de personas que se encontraban al interior de una iglesia en el municipio de #Madero.



En un trabajo coordinado entre autoridades Municipales, Estatales y Federales se realizan tareas búsqueda y rescate. pic.twitter.com/woYv8W333w — Protección Civil Tam (@PCTamaulipas) October 1, 2023

“Aviso oficial. No tenemos ninguna cuenta de apoyo para depositar. Estaremos publicando las cuentas más adelante, pero por el momento no estamos pidiendo apoyo a ninguna cuenta. Favor de no depositar, ayúdanos a difundir”, se lee en el perfil oficial de la Parroquia de la Santa Cruz de Ciudad Madero.

Parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. / Foto: Facebook.

Allí se indica que la parroquia ofrecía misas de lunes a viernes a las 7:00 pm, mientras que los sábados, la ceremonia era a las 08:00 pm y los domingos había a las 08:00am, 11:30am, 01:00pm, 05:30pm y 07:00pm.

A través de redes sociales, la iglesia hacia transmisiones en vivo de las misas celebradas dentro del templo. La última transmisión fue este domingo a las 13:00 horas.

Parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. / Foto: Facebook.

¿Dónde se ubica la iglesia de Tamaulipas cuyo techo se desplomó?

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, la parroquia se ubica en la esquina de la calle Chihuahua y Nuevo León, en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Al momento del desplome del techo se realizaba un bautismo comunitario.

En la página oficial de Facebook es posible apreciar imágenes del templo antes del accidente. Allí se observa la zona del altar, así como el atrio.

Videos que circulan en redes sociales, como X, muestran el momento exacto en que el techo colapsó y cayó en la Parroquia de la Santa Cruz.

Parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. / Foto: Facebook

Protección Civil de Tamaulipas informó que equipos de rescate municipales, estatales y federales realizan labores en la zona del accidente.

Parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. / Foto: Facebook.

- con información de Roberto Aguilar.

