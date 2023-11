Fofo Márquez y VladK Ruso pelearán en Viral Fight 2023; ¿cuándo y dónde será el combate?

Viral Fight 2023 es el primer evento organizado por la Federación de Artes Marciales Mixtas de México. Sobre el ring, diversas figuras se enfrentarán a puño limpio y Fofo Márquez es uno de los nombres que destacan en la cartelera.

El influencer, popularmente llamado el “niño rico de TikTok”, protagonizará un combate contra VladK Ruso, creador de contenido que ha conquistado a su público con enseñanzas sobre su país natal.

Las celebridades de Internet han desatado grandes expectativas entre sus fans, pues se trata de la pelea estelar entre dos personalidades virales de las redes sociales.

¿Cuándo es la pelea entre Fofo Márquez y VladK Ruso?

Fofo Márquez aseguró estar listo para la pelea contra VladK Ruso, incluso aprovechó para mandarle un mensaje de advertencia vía Instagram:

“Ruso la verdad es que me das un poco de lástima y entonces por eso te voy a decir qué es lo que debes de hacer: échale al cardio bro, porque yo ya te llevo ahí una ventajita mi rey, no quiero que te me canses”.

En tanto, el influencer originario de Rusia le aseguró que se había metido con “su peor pesadilla”. “Fofo Márquez, ahora si te voy a partir toda tu mad**”, respondió en su cuenta oficial.

Fofo Márquez y VladK Ruso se verán cara a cara en el octágono del Viral Fight México 2023, evento que se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre. La pelea tendrá horario estelar a las 18:00 horas en el Stage Show Center de Guadalajara, Jalisco.

¿Cuánto cuesta la entrada a Viral Fight México 2023?

Viral Fight México 2023 es un encuentro de artes marciales que convoca a influencers, streamers y peleadores profesionales para demostrar sus habilidades en esta disciplina deportiva.

Otros combates que se llevarán a cabo en su primera edición son:

Ola Soy Cadis vs Nini Maranja

Luis Chaparri vs Sensei Francisco

Antonio Cienfuegos vs Rampulsel

C4bra vs Unkenno

Los precios para la entrada van desde los 450 a mil 606 pesos dependiendo el área del Stage Show Center, y los accesos pueden ser adquiridos en taquillas del recinto o mediante el portal de Boletomóvil.





